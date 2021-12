Žluté květy nabídnou ponurý a napínavý detektivní děj, který diváka vtáhne do atmosféry 70. let. A jak již napovídá promo video, které vzniklo za finanční podpory stratutarniho města Karviná, půjde také o obrazově a esteticky zajímavé dílo.

Příznivci filmového umění mohou vznik díla sledovat na sociálních sítích, podpořit natáčení mohou zájemci i formou peněžního daru na účet 458 945 9073 / 0800 (IBAN CZ93 0800 0000 0045 8945 9073). Více o filmu a jeho natáčení prozradí v rozhovoru režisér s spoluautor scénáře Lukáš Bulava, jehož zatím poslední snímek Králové videa stále sklízí úspěchy u filmových fanoušků v Česku i na Slovensku.

Podívejte se na promo video filmu Žluté květy

Zdroj: Vimeo

Na rozdíl od tvých předchozích hraných filmů budeš ve Žlutých květech pracovat také s profesionálními herci. V čem to pro tebe bude jiné, než s herci z řad přátel?

Pro mě je čest a zároveň velká výzva spolupracovat na Žlutých květech s vybranými herci. Vím, že se od nich přiučím novým věcem a bude to mít pozitivní dopad na další vývoj a to nejen filmový. Jejich rady a nápady přījmám s respektem a radostí.Vybíral jsem tak, aby se jejich vzhled co nejvice hodil k jejich postavám. Kouzelné je, že někteří z nich jsou spolu propojeni dīky zvláštně příjemným okolnostem a to vytváří to spravné podhoubí. Tak to mělo a má být. Hlavní je, aby ten člověk měl kladny vztah k žánrovým filmům, empatie, cit pro vyjádření emocí a radost z komunikace ohledně scénáře a jejich charakterů. Společně pak můžeme uvolněně tvořit a vše se projeví na výsledku. Jsem také velmi vděčný za spolupraci s neherci v předchozích filmech. Myslím, že nejde až tak moc o to, aby byl člověk studovaný, ale měl tu správnou vášeň a pochopitelně dávku se nebát vyjádřit před kamerou.

Úspěch režiséra z Karviné. Králové videa na Cenách české filmové kritiky

Žluté květy budou budovat atmosféru nejen hudbou a hereckými výkony, ale jak trailer napovídá, půjde také o prostředí a celkovou vizuální stylizaci. Jak moc náročné bylo hledat vhodné lokace a prostory pro natáčení?

Vybrat správné lokace, tak aby přesně zapadaly do atmosfery Žlutých květů je pro me hodně důležité. Chci, aby ty místa promlouvali k divákovi nejen svou pochmurnosti, ale ukázaly také svou autentičnost a historii. Za několik let už tady zřejmě některé domy a temná zakoutí nemusí být a tak mě láká je zachytit do obrazů a vdechnout jim znovu život.Lokace jsem na plno začal hledat v roce 2019 a když jsem objevil tu jednu z nejhlavnějšich, tak jsem tam musel strávit noc. Chodil jsem z pokoje do pokoje a nasával atmošku. Je to paradni pocit být konečně na místě o kterém v prvních fázích jen snīte. Najednou se z toho stává realita a vás to vtáhne přímo do děje. Mam husinu.

Hudbu tvoří tvůj kamarád Dave Neabor z kultovní americké kapely Dog Eat Dog. Konzultuješ s ním hudební složku, nebo mu necháváš zcela volnou ruku?

Dave je borec a člověk na správném místě. Jeho láska k temné fotografii se nedá nikde přehlédnout. Věděl jsem hned, že on je ten pravý pro hudbu ke Žlutým květům. Dave hoří pro italské giallo thrillery a vzýva jejich odkaz. Jsme spolu na stejné vlně a měl samozřejmě volnou ruku. Probírali jsme spolu spoustu informací ohledně tváře filmu, postav, lokací a co by měla hudba divákovi prezentovat. Má už spousty dalších nápadů a ja se z toho velmi těším.

Karvinský režisér Lukáš Bulava: Výstřední humor je součástí našeho regionu

Tvým posledním dokončeným snímkem jsou Králové videa, film, který získává nadšené ohlasy jak z řad diváků, tak i odborné kritiky. Jak jsi s odstupem s filmem spokojený ty sám a v čem tě třeba práce na něm zase posunuly dál?

Myslím, že jsme všichni z týmu velice rádi a vděčni, že je o Krále videa pořád zájem a i když už nehrajeme v kinech, tak získáváme nové diváky a prīznivce. Nedávno vyšlo DVD u společnosti Magic Box a dokonce i limitovana domácí edice VHS, což je milé a pro ty správné maniaky o to větší radost. Byly to báječná léta s Krali videa a dali mi zajímavé zkušenosti a velké poučení.