Těšínské divadlo ho uskuteční 20. až 28. srpna v Parku Adama Sikory v Českém Těšíně. Program je složen z repertoáru jeho tří scén.

„Nejasný vývoj epidemie a hlavně s ním spojených restrikcí nás přivedl na myšlenku uspořádat festival tak, aby nám do něj výše zmíněné faktory zasáhly co nejméně. Organizace takové akce vyžaduje dlouhou přípravu, proto jsme zvolili verzi, kterou, jak doufáme, zamíříme k co nejširšímu publiku co nejpříjemnější cestou,“ vysvětlil změny Petr Kracik, ředitel Těšínského divadla.

Na travnaté ploše v parku A. Sikory vyroste hlediště a hrát, zpívat a tančit budou umělci na trávníku a pod stromy. Pohádky a muzikály, v českém i polském jazyce, pro nejmenší i dospělé diváky, pro ty z tuzemska i ty z Polska, kteří to sem mají jen přes řeku Olši.

Česká scéna nabídne Gazdinu robu, Prodanou nevěstu a Kuba – muzikál na lidovou notu. Polská scéna přidá Wesele po naszymu, Ondraszka – pana Łysej góry a hudební představení Powróćmy jak za dawnych lat. Loutkáři ze scény Bajka zahrají česky novou pohádku Čert a Káča a polsky Brémské muzikanty. Představení pro dospělé budou začínat ve 20, pohádky v 17 hodin.

„Vstupenky už je možné koupit nebo rezervovat elektronicky na webu tdivadlo.cz. Stojí stokorunu, lístky na loutková představení polovic. Doporučujeme je koupit touto cestou, aby měl divák své místo jisté. Pokud bude hrozit déšť, představení místo v parku odehrajeme v Těšínském divadle, což v daný den oznámíme na našem webu a sociálních sítích,“ uvedla šéfka obchodního oddělení Kateřina Mertha.Diváci i kolemjdoucí navíc budou moci u pokladny požádat o registraci k předplatnému nebo si koupit upomínku s logem divadla. Přesný program festivalu již brzy na plakátech a mnoha místech v regionu.