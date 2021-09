Slovensko-český koprodukční projekt divadla Pôtoň Bátovce a Horáckého divadla Jihlava Swing Heil! upozorňuje na subkulturu fanoušků jazzu a swingu, která během II. světové války byla v opozici proti nacistickému režimu. „Bude to o hudbě a svobodě – samozřejmě s živým hudebním doprovodem,“ láká na nevšední téma i zpracování umělecký šéf festivalu.

Bláznivý příběh mimozemšťana, který se chce stát pozemšťanem, přiveze do Těšínů Divadlo Bolka Polívky. Pavol Seriš v inscenaci Pozemšťan exceluje ve fyzickém stand-upu a formou pantomimy pro jednoho herce nastavuje zrcadlo současné společnosti.

Ponor do klíčových okamžiků ze života a tvorby jednoho z největších vynálezců všech dob - Nikoly Tesly - slibuje hra Městských divadel pražských Tesla. „Trojice herců, fyzikální pokusy plné blesků a řada spotřebičů nesoucích Teslovo jméno transformují bohatý vynálezcův vnitřní svět do elektrizujících divadelních obrazů na pomezí duchovního cvičení a fyzikální laboratoře,“ přibližuje v kostce toto nevšední představení Janusz Legoń.

České divadlo bude v Těšínech reprezentovat oceňovaný a zdejším publikem velmi oblíbený pražský divadelní soubor nového cirkusu Cirk La Putyka, který přiveze mezinárodně obsazené představení Runners . Hru o našem každodenním běhání, tom skutečném i tom metaforickém, režíroval Rostislav Novák a Vít Neznal. Diváci se mohou těšit na brněnskou Husu na provázku a její inscenaci Gadžové jdou do nebe, pod kterou je podepsán, známý a diváky i kritiky ceněný, režisér Jiří Havelka. „Publikum by se mělo připravit, že bude konfrontováno se stereotypy a xenofobií s níž se potýkají Rómové v Česku,“ upozorňuje na tuto inscenaci Legoń.

„V letošním programu lze nalézt inscenace divadel, které se již zapsaly do historie zdejšího festivalu, ale jsou i taková, která na naši přehlídku přijedou své umění předvést poprvé. Nabídneme divákům představení, která se dotýkají existencionálních otázek či se pokoušejí reflektovat historii, a nově si také kladou otázky,co s námi bude do budoucna,“ říká umělecký šéf festivalu Janusz Legoń.

Nejstarší porevoluční divadelní festival tehdejšího Československa (od roku 1990) vedle oceňovaných her nabídne také koncerty, výstavy, workshopy, diskuse či setkání.

Brněnské divadlo Husa na provázku se v Českém Těšíně na festivalu Bez hranic představí s inscenací Gádžové jdou do nebe. | Foto: David Konečný

Už potřicáté bude Těšín na přelomu září a října hostit mezinárodní divadelní festival Bez hranic/Bez granic. Od 30. září do 10. října se mohou návštěvníci těšit na sedmnáct mimořádných divadelních představení z Čech, Polska, Slovenska a Maďarska.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.