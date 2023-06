V pátek 23. června to vypukne a vy můžete vyhrát i vstupenky, pokud odpovíte správně otázku na konci článku. Areál Lodiček v Karviné bude hostit další ročník hudebního festivalu Dolański Gróm, jehož hlavní hvězdou je legendární Pražský výběr v plné sestavě. Na malém pódiu zahrají Ampli Fire a kapela Lipka. Na tom velkém budou polskou hudební scénu reprezentovat kapely Happysad a Curcuma a celý večer uzavře svým vystoupením polská pop rocková čtveřice Kombii.

Pražský výběr, pozvánka na Dolański Gróm 2023. | Video: se svolením pořadatelů festivalu Dolański Gróm

Jednodenní česko-polská hudební přehlídka letos napíše svůj 13. ročník (v roce 2020 se kvůli covidu nekonala, pozn. red.) a u všech byl členem organizačního týmu Lešek Koch. V rozhovoru pro Deník připomněl úplné začátky festivalu Dolański Gróm na Karvinsku i zajímavosti z dalších ročníků.

První ročník festivalu Dolański Gróm Karviná se konal v roce 2010. Vzpomeneš si, jaký byl tehdy line up?

Určitě. Tehdy jsme festival pořádali v Domě PZKO ve Stonavě. Byla to taková sportovně-hudební akce. Dopoledne se hrál volejbalový turnaj, odpoledne byla muzika. Headlinerem tehdy byla polská kapela Harlem.

Tu přibližně dnešní podobu získal Gróm až v dalším roce. Zjistili jsme, že sport nejde s hudbou dohromady, a proto jsme hledali jiný formát. A naskytla se možnost pořádat festival na Lodičkách, tak jsme do toho šli. Tehdy tady hrála kapela Legendy se vrací a místní soubor Sakumprásk. Ještě to ale zdaleka nevypadlo jako dnes, měli jsme jen jednu malou stage, všechno bylo hodně amatérské.

Bílá, Powerwolf a Lordi, moderátor Mareš. Známe program Havířovských slavností

Řada místních to bude vědět, ale zkus osvětlit, co znamená název Dolański Gróm?

Dolański v polštině znamená dolní, jako že se koná v dolině. Má to být opak ke goralii – hornatému Bystřicku a Jablunkovsku. No a gróm znamená hrom.

Výčet muzikantů a kapel, kteří na Dolańskim Grómu hráli, by byl velmi dlouhý. V čem se dá Gróm považovat za výjimečný, je to, že za těch 13 až 14 let v Karviné zahrály snad všechny polské rockové a pop rockové hvězdy 80. a 90. let. Jen namátkou – Lombard, Džem, Oddział Zamknięty, Beata Kozidrak s Bajmem, Lady Pank, Perfect, TSA a spousta dalších. To byl záměr představit muzikanty, které čeští fanoušci znali v 80. letech pouze z rádia nebo polské televize?

Záměr a zároveň jakási nutnost. Přitáhnout diváka na „no name“ kapely není jednoduché, a proto zveme na Gróm českou nebo slovenskou hvězdu a také u nás velmi známé rockové a pop rockové kapely z Polska. V 80. letech se světové a polské hudební novinky poslouchaly většinou na polském rádiu v programu „Trójka“, kterou čeští fanoušci v našem regionu dobře znali, a to byl i jeden ze záměrů, jak přilákat na festival více diváků.

Podívejte se na video z festivalu Dolański Gróm 2022

Zdroj: se svolením organizátorů

Dodnes se také dramaturgie festivalu drží linie – mladé polské kapely a hvězda. Dříve výhradně polská, ale v posledních letech byl headlinerem Angličan Ray Wilson, loni Pavol Habera a letos to bude Pražský výběr. Máte stále kam sahat při úvahách, koho pozvat na další ročník?

Na mladých polských kapelách to stavíme, protože chceme prezentovat mladou polskou muziku. Ovšem bez hvězdy se to nedá, nikdo nepřijde na kapelu, o které nikdy neslyšel. Každopádně kapely, které zveme, hrají kvalitní jak polskou, tak českou, slovenskou nebo britskou hudbu. Myslíme si, že je fajn, že lidé, kteří si poslechnou nejen své oblíbence, ale i mladé kapely, které mají teprve, jak se říká, „našlápnuto“.

A to plánování?

Je fakt, že pokud jde o hvězdy 80. a 90. let, tam už moc není kam sahat. Jestli chceme poslouchat kvalitní polský rock nebo pop rock, tak se budeme muset opakovat. Anebo sáhnout po jiné hvězdě typu Krzysztof Zalewski nebo momentálně velmi populární zpěvák a skladatel Dawid Podsiadło, který loni vyprodal čtyři největší stadiony v Polsku. Takže spíše bychom šli tímto směrem, pozvat kapelu, která je momentálně TOP v samotném Polsku.

Nervy v kolonách. Uzavřená silnice v Karviné posílá auta přes sídliště

Podle čeho ty méně známé kapely vybíráte? Sám se orientuješ na hudební scéně polské, anebo máte poradce?

Na polskou muziku máme odborníka, kterým je kolega Bogdan Zemene, ten muzikanty vybírá. Orientuje se v mladých kapelách, které v Polsku něco znamenají, byť jsou teprve na počátku kariéry.

Jak reagují polské kapely na pozvání sem na Zaolší?

Bez problémů. Například skupina Perfect nehrála v Karviné v roce 2015 na Zaolží poprvé. Ti lidé mají povědomí, jak to tady vypadá, jak tady žije polská menšina, takže pro ně to není cesta do neznáma. Ze zkušeností, které mám ze setkání s jejich manažery a mnohdy i přímo s muzikanty, musím říct, že jsou to lidé velmi inteligentní a empatičtí. Zejména ty déle hrající kapely mají vztah tady k tomu prostředí a lidem bližší než ty kapely a hvězdy mladší.

Navíc pro ty starší kapely to není jen o penězích. Když jsme například chtěli, aby v Karviné zahrál Perfect, dva tři roky jsme za nimi jezdili, až se nakonec povedlo, že zahráli jen za dopravu. Zřekli se honoráře.

Mnozí hudebníci z Polska také bývají velmi mile překvapeni přijetím, kterého se jim tady dostává. Rozhodně se nechci vychloubat, ale mnoho polských muzikantů nám říká, že to, co tady děláme, mají na mysli úroveň organizace a všeho zázemí, které kapely mají, je podle nich na velmi vysoké úrovni. Že to se v Polsku málokde vidí.

Podívejte se na video z festivalu Dolański Gróm 2021

Zdroj: se svolením organizátorů

Vedle polských kapel a muzikantů se v Karviné objevili i Chinaski, Kryštof, David Koller, Ray Wilson z legendárních Genesis, loni slovenská kapela Team, Pavol Habera a letos česká legenda Pražský výběr. Jak reagují na pozvání na česko-polský festival na pomezí Česka, Polska a Slovenska? Není prostředí česko-polského festivalu pro české kapely trochu trochu neprobádané? Třeba Pavol Habera mi loni říkal, že při rozhodování, zda v Karviné hrát, nakonec rozhodlo, možná na doporučení Ewy Farne, že je tu super prostředí a skvělé zázemí…

Je to tak. Řada muzikantů tyto končiny zná, takže to pro ně není žádná exotika. Konkrétně u Teamu a Pala Habery velkou roli sehrála Ewa Farna, která jim řekla, jak to tady vypadá, že je to takový rodinný festival, což Pavola asi zaujalo a proto s vystoupením na Grómu souhlasil. Přestože loni odehrál pouze čtyři koncerty.

Muž z Karviné plánoval vraždu své přítelkyně. Žena má doživotní následky

Za roky organizace Grómu jsi se setkal s řadou hudebníků či jejich manažerů. Je nějaké setkání, které ti utkvělo v paměti?

Není to přímo setkání, ale je to příhoda z cesty na jednání s Grzegorzem Stróżniakem z kapely Lombard, jejíž vystoupení jsme domlouvali. Jeli jsme tehdy do Poznaně a zhruba 50 kilometrů za českou hranicí nás na dálnici zastavila policie…. Samozřejmě, jeli jsme rychle. Tak jsem policistovi vysvětloval, co a jak, že spěcháme na setkání s frontmanem kapela Lombard, že děláme v Česku festival, propagujeme polskou muziku a tak. A i když zprvu neoblomně mluvil o pokutě, nakonec jsme to ukecali. A navíc nás ještě upozornil, abychom jeli pomalu, protože kousek dál je ještě jedna hlídka, která měří.

Pokud bychom chtěli srovnat festival Dolański Gróm například s FM City Fest nebo festivalem Štěrkovna Music Open? Jak by Gróm dopadl? Máte ambice jít podobnou cestou, anebo se držíte té své?

Žádné megalomanství! Jsme amatéři a na to, abychom dělali festival dvou- nebo dokonce třídenní, nemáme. Tak velkou akci na dobrovolné bázi dělat nelze. Naše organizace a pomoc při samotné akci je především o dobrovolnosti. Proto chceme, aby festival zůstal takový jaký je. Dolański Gróm bereme jako setkání milovníků hudby.

K TÉMATU

Soutěž o vstupenky

Deník díky vstřícnosti organizátorů festivalu Dolański Gróm nabízí vstupenky na letošní ročník. Pokud je chcete získat, stačí odpovědět na otázku: Jak se jmenuje postava maskota kapely Pražský výběr a podle čeho získala své jméno?

Odpovědi pište do neděle 18. června do 23,59 hodin na e-mail tomas.januszek@denik.cz