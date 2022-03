Ewa mezi stálice českého a polského hudebního šoubyznysu patří již patnáct let. Získala řadu hudebních ocenění, ale jde jí to i v moderování. Aktuálně je v trojici nominovaných v prestižní kategorii Album s Umami nejstarší tuzemské odborné hudební soutěže Anděl . Ceny se budou předávat 27.4. v pražském Veletržním paláci - VÍCE ZDE .

"Už několik dní žijeme v úplně jiné realitě," komentovala zpěvačka radostnou událost dopoledne na sociální síti.

Před několika dny se také vyjádřila k válce na Ukrajině. "Solidarita Čechů i Poláků mě dojímá a navrací víru v to, že lidskost a empatie nás i přes všechnu tu stupňující polarizaci pojí," uvedla několik dní po invazi ruských vojsk na ukrajinské území.

Čerpám sílu i ze špatných věcí

"Pro každého hudebníka je velká rána, když nemůže hrát. A bohužel nestrádali jenom muzikanti, ale i technici, manažeři, pořadatelé… Velmi silně to zasáhlo celou hudební branži, a jak to vidím, bude to mít ještě dalekosáhlé následky.

"Osobně jsem člověk, který se snaží čerpat i z těch špatných věcí to dobré a vidět v nich příležitost," řekla o sobě Deníku hudební hvězda v nedávném rozhovoru po vydání singlu Tělo.

"Těhotenství byl takový prvotní impuls, ale zdaleka ne jediný. Píseň je oslavou těla ne z estetického hlediska, ale z funkčního. Když jsem zjistila, že moje tělo zvládlo odnosit život, a ještě k tomu mi krásně sloužit, rozhodla jsem se mu poděkovat. Ještě v devátém měsíci jsem mohla koncertovat. Vztah jiných lidí k mému tělu byl dlouhou dobu dost ponižující. Všichni řešili, jak vypadám, vyslechla jsem si hodně urážek a přišlo mi to šílený. Vždyť hlavně že je zdravé a že mi krásně slouží. Na dnešní dobu je to skoro neuvěřitelné. Proto jsem se rozhodla tuhle píseň napsat," uvedla tehdy zpěvačka - VÍCE ZDE.