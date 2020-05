"Dlouhou dobu jsme doufali a věřili…, ale realita je tady. Nerada vám oznamuji, že letošní 19. ročník Colours of Ostrava jsme nuceni z důvodu koronavirových opatření přesunout na 14.–17. července 2021," oznámila šéfka festivalu Zlata Holušová na sociální síti Facebook.

ZE ČTVRTEČNÍHO JEDNÁNÍ VLÁDY

Velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly s tisíci účastníky, se letos v létě v ČR kvůli koronaviru konat nebudou. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Vláda také schválila návrh zákona o tom, že místo vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci. Kulturní akce s účastí do 100 lidí se budou moci podle rozhodnutí vlády konat od 11. května.



"Tisícihlavé mezinárodní festivaly je něco, co si hygienici ani ministerstvo zdravotnictví představit nedovede. Říkám to definitivně. Budeme se samozřejmě bavit, co bude v létě možné. To vám ale teď neřekne nikdo z nás, protože to bude věcí toho, jak se vyhodnotí první krok (účast 100 lidí), jak se to projeví," řekl Zaorálek.

"Věřili jsme, že pro vás máme nejlepší program v naší historii. Kvůli pandemii nelze nyní festival bezpečné pořádat a nám nezbývá než se podřídit dané situaci. Nejsme v tom sami, nikde na celém světě se nyní žádný festival nemůže konat. Svět se na chvíli zavřel a izolovaní jsme i my. Půlstoletí nikdo takovou situaci nezažil," dodala Zlata Holušová s tím, že se začalo intenzivně pracovat na přesunu letošního programu na příští rok, včetně hlavních hvězd a většiny dalších účinkujících.

"Zatím máme od zástupců kapel velmi příznivé ohlasy, jsme v tom spolu, a tak věříme, že si budeme vycházet vstříc. Letošní program nemůže skončit pouze na plakátech, a proto jsme maximálně odhodlaní jej realizovat v roce 2021," uvedla Holušová.

VÝZVA K PODPOŘE

Ztráty odhadla na 30 až 50 milionů korun. Zároveň vyzvala fanoušky k podpoře.

"Potřebujeme zcela vaši solidaritu. Bohužel na pandemii se nelze pojistit a naše investice do festivalu a záloh kapelám jsou obrovské. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na přesunutý termín a nesmírně bych si vážila toho, kdybyste si je ponechali, a tím náš festival, jeho myšlenku a jeho konání s tak rozsáhlým a kvalitním čtyřdenním programem podpořili. Chápu však, že někteří z vás v této složité situaci budete potřebovat peníze a požádáte o jejich vrácení. Dejte nám nějaký čas, abychom domluvili veškerá praktická opatření, o kterých brzy přineseme přesné informace. Jsme připraveni odpovídat na vaše otázky osobně na e-mailu informace@colours.cz, neobracejte se, prosím, ohledně vstupenek na jednotlivé předprodejní sítě. V případě, že čelíte existenčním problémům, napište nám, budeme se snažit najít rychlé individuální řešení," vysvětlila Holušová.

Zákon o možnosti odložení vrácení vstupného půjde podle Zaorálka v pondělí do Sněmovny. "Nejrychleji, když všechno půjde optimálně, by mohl být schválen v polovině května," uvedl. Od okamžiku účinnosti zákona se začne počítat ochranná lhůta, podle návrhu zákona by byla až do 31. října příštího roku. Znamená to, že bude možné odložit dobu, kdy pořadatelé buď vrátí peníze, nebo vystaví voucher. Ochranná lhůta má chránit organizátory kulturních akcí, pokud by po nich chtěli všichni najednou vracet vstupné.

VOUCHERY

Místo vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci. Lidé se budou moci přihlásit u organizátorů o poukázky na akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020.

Návrh umožňuje organizátorům kvůli koronavirové epidemii místo vrácení již zaplacené vstupenky zákazníkovi, bude-li chtít, nabídnout místo toho poukázku, kterou bude moci zákazník vyčerpat na náhradní akci nebo na stejnou akci v jiném termínu. Požádat pořadatele o poukaz minimálně ve stejné peněžní hodnotě, za kterou zaplatil za vstupenku, mohou lidé do 31. března 2021.

"Jsem rád, že vláda návrh schválila, protože jsem jednal s celou řadou pořadatelů takových akcí a vouchery bylo něco, co by jim velmi pomohlo," uvedl k tomu ministr. Podle něj organizátoři především letních festivalů a koncertů říkají, že řada jejich návštěvníků využije možnost poukázek. "Pokud zákazníci tuto možnost nevyužijí, dostanou samozřejmě od organizátorů peníze za vstupenku zpět," řekl Zaorálek.

K TÉMATU

Ochranná doba, ve které se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce vrátit vstupné, začíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení akce ve sdělovacích prostředcích a končí 31. říjnem 2021. Tato ochranná doba dle zákona končí, pokud pořadatel nevydal zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti nebo mu nenabídne náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu.



Ochranná doba se neuplatní u zvláště zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou držitelé průkazu osob se zdravotním postižením, těhotné ženy, osoby vedené v evidenci úřadu práce, samoživitelky či osoby čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou, senioři nad 65 let.

