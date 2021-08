Festival Hrady CZ v Hradci nad Moravicí ruší sektory a přidává lístky

Putovní letní kulturní festival Hrady CZ se hlásí ve své „odlehčené verzi“ Hrady CZ Light, otevírá se většímu počtu návštěvníků a do prodeje dává další lístky. Letos v Česku zavítá pouze na dvě místa! Do Hradce nad Moravicí a na Bezděz. Návštěvníci se mohou těšit například na kapely Divokej Bill, Rybičky 48, Mirai, Mig 21, UDG, Support Lesbiens, No Name nebo Tomáše Kluse, Pokáče, Xindla X a Sebastiana.

Hrady.cz - Hradec nad Moravicí | Foto: Hrady.cz

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením se maximální kapacita festivalu zvyšuje na sedm tisíc osob a odpadne také nutnost rozdělit areál festivalu na dva sektory. Letošní Hrady CZ odstartují v pátek a sobotu 20. a 21. srpna na Hradci nad Moravicí a prázdniny uzavřou 27. a 28. srpna na Bezdězu. Vstup na Hradec nad Moravicí a Bezděz bude v rámci festivalové vstupenky zdarma. Ještě nyní jsou k dispozici vstupenky na Hrady CZ Light v předprodeji za zvýhodněnou cenu. „Oba areály byly vybrané tak, aby byl jejich terén umožnil i určitou rezervu prostoru v případě navýšení povolené kapacity návštěvníků. Máme radost, že k tomu došlo a že festival může proběhnout bez rozdělení areálu na sektory. Budeme tak moci fanouškům festivalu Hrady CZ nabídnout takový komfort, jako na minulých ročnících,“ říká spoluorganizátor Michal Šesták. Hrady CZ Light se odehrají opět v areálech s výhledem na památky Hradec nad Moravicí a Bezděz. V případě Hradce nad Moravicí je to louka v podhradí a na Bezdězu pak areál za obcí s výhledem na gotický hrad. Parkurová radost. Velká cena je kořistí domácího borce z Opavy Přečíst článek › Festivalové koncerty se letos odehrají vždy na jednom pódiu, chybět nebude tradiční páteční karneval s vyhlášením nejlepších masek, které se bude konat vždy od 19 hodin. „Karnevaly jsou na festivalu Hrady CZ tradicí, vyzýváme návštěvníky, ať se nebojí dorazit v maskách a slibujeme, že neodejdou s prázdnou – připraveny jsou opět skvělé ceny,“ říká organizátor Viktor Souček. Lidé se budou moci při vstupu na festival prokázat jakýmkoli negativním testem, potvrzením o prodělané nemoci či potvrzením o ukončeném očkování nejméně 14 dní starém. V areálech festivalu pak bude platit dodržování obecných hygienických pravidel. Johnny Depp a Michael Caine míří do Česka. Přijedou na karlovarský festival Přečíst článek › Festival Hrady CZ Light si i nadále udržuje vysoký komfort ubytování, návštěvníci mohou za úplatu opět využít VIP kemp PLUS v ceně s postaveným stanem pro dvě osoby vybavený karimatkami a spacáky. Samozřejmostí jsou VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, obchod s potravinami či úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Lístky na festival Hrady CZ Light lze zakoupit v síti Ticketstream

Lístek na pátek lze ještě do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 750 korun, na sobotu 850 korun, permanentku na oba dny pak za 1350 korun. Na místě bude vstupné stát 800 korun na pátek, 900 korun na sobotu a permanentka 1450 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 650 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1200 korun, na místě pak za 700 a 1250 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 1750 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 2300 korun, na místě pak za 1850 korun s VIP kempem a 2400 korun s VIP kempem PLUS. Součástí ceny všech vstupenek v předprodeji je i pojištění proti koronaviru a možnost bezplatné sobotní návštěvy přilehlé památky - více na hradycz.cz Line-up festivalu Hrady CZ Light: Hradec nad Moravicí 20. – 21.8. Pátek 18:00 - 19:00 No Name 19:10 - 19:40 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek 20:00 - 21:00 Tomáš Klus 21:30 - 22:30 Mig 21 23:00 - 00:00 Mirai

Sobota 12:30 - 13:30 Xindl X 14:00 - 15:00 UDG 15:30 - 16:30 Sebastian 17:00 - 18:00 Pokáč 18:30 - 19:30 Support Lesbiens 20:00 - 21:00 Visací zámek 21:30 - 22:30 Divokej Bill 23:00 - 00:00 Rybičky 48

Bezděz 27. - 28. 8. Pátek 18:00 - 19:00 No Name 19:10 - 19:40 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek 20:00 - 21:00 Tomáš Klus 21:30 - 22:30 Mig 21 23:00 - 00:00 Mirai

Sobota 12:30 - 13:30 Pokáč 14:00 - 15:00 UDG 15:30 - 16:30 Xindl X 17:00 - 18:00 Sebastian 18:30 - 19:30 Support Lesbiens 20:00 - 21:00 Visací zámek 21:30 - 22:30 Divokej Bill 23:00 - 00:00 Rybičky 48

