Navzdory tomu, že ještě týden zpět byli pořadatelé festivalů pozitivně naladění a věřili ve zvrat situace, nynější stav, kdy počet koronavirově nakažených stoupá, je nutí přesouvat termíny a často i měnit svůj program. Týká se to například Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, divadelního festivalu Dream Factory nebo filmového festivalu Kino na hranici, který se koná v Českém Těšíně a sousedícím polském Těšíně.

„Mezinárodní festival Leoše Janáčka se s největší pravděpodobností posune. Nyní hledáme termín. Pracujeme s létem i podzimem. Ve středu se to posune dál. Máme zahraniční umělce, i řada českých žije v zahraničí. Musíme mít jistotu, že budou moci a ochotní cestovat,“ potvrdila již dříve mluvčí festivalu Michaela Dvořáková pro ČTK. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka oslovil především hlavní české hvězdy a pořadatelé nyní doufají, že nebudou termíny i program muset opět rušit.

Organizátoři festivalů jsou navíc nuceni udělat svou práci v mnohem kratším čase, než je běžný termín pro přípravu jednoho ročníku jakéhokoli festivalu. „Vše, co jsme chystali téměř rok, musíme stihnout za mnohem kratší dobu," vyjádřil se k situaci ředitel festivalu Dream Factory Tomáš Suchánek. Ten momentálně také pracuje s novými možnými termíny, které se vlezou do patnácti míst, kde se festival koná. „V tuto chvíli je to tak, že se přesouváme na podzim. S konečným rozhodnutím ale čekáme alespoň do Velikonoc. Pravděpodobnost, že se akce uskuteční koncem května je ale malá," doplnil Suchánek.

Také filmové festivaly nyní hledají schůdné alternativy, jak poskytnout divákům zážitek, na který se těšili, ačkoli v pozdějším termínu. „Nový termín jsme stanovili na 16. až 23. června. Program zůstává stejný. Rezignovali jsme ale na zahraniční hosty. Předpokládáme, že nedorazí vůbec či v omezené míře," uvedla Michaela Dvořáková za ostravskou část Dnů evropského filmu.

Filmový festival Kino na hranici měl probíhat od 1. července. Prozatímní nový termín byl přesunut na 21. až 26. srpna. „Variant je hned několik. Od té, že se vše bude dařit a nebudou omezení, až po tu, že se vše letos zruší," řekl v minulých dnech pro ČTK programový ředitel Martin Novosad. O zrušení se uvažuje především proto, že hranice zůstane v létě uzavřena a nebude možný příjezd zahraničních hostů.