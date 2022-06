Chybět mezi nimi nebudou jména jako Chinaski, No Name, Anna K., Janek Ledecký, Wohnout, Mirai, Majk Spirit, Kateřina Marie Tichá, Marpo, Lunetic, Leap (Velká Británie) a spousta dalších. Podle organizátorů tak festival přinese multižánrovou přehlídku napříč všemi generacemi. „Zakládáme si na tom, aby festivalový line-up bavil celou rodinu a každý si v něm našel to své,“ říkají.