Máme za sebou dva roky covidové pandemie, kdy se moc nekoncertovalo a to platí i o kapele Team. Přesto i letos koncerty docela šetříte. Proč? Protože si myslím, že by to bylo hodně vynaložené energie s nejistým výsledkem. Počkáme, až se situace s covidem a s válkou na Ukrajině uklidní a potom budou mít lidé možná zase chuť myslet i na zábavu.

Vy, jak známo se věnujete vedle hudby mj. také porotcování v televizních soutěžích, příp. V určitém období jste účinkoval v muzikálech. Jak tráví mezidobí, kdy se nekoncertuje, členové kapely Team?

Každý člen kapely má ještě své projekty, svůj byznys, takže nejsme na tom, jestli hrajeme, nebo ne závislí.

Chybělo vám koncertování během let 2020 a 2021?

Ani ne. My koncertujeme v takových tří- až čtyřletých intervalech, takže, když jsme jeli turné v roce 2019, tak další bylo beztak v plánu až na 2022 nebo 2023. Takže uvidíme.

Poslední turné v roce 2019 jste jeli po velkých arénách. I letos máte v plánu dvě tři vystoupení na festivalech. Proč jste se rozhodli vystoupit na malém česko-polském festivalu na pomezí Moravy/Slezska, Polska a Slovenska?

Protože mi to doporučila Ewa Farna, že jsou tu příjemní lidé a tento fakt je pro nás dost důležitý.

Je jisté, že na koncert do Karviné se sjedou vaši fanoušci z širokého okolí, možná i ze Slovenska. Hlad po hudební značce Habera&Team je obrovský. Určitě zazní všechny hity, které hrajete a zpíváte. Máte už pro fanoušky na karvinské vystoupení připraveno nějaké překvapení?

Na to se mě novináři ptají už 40 let před každým turné (smích). Nejvíc jsou ale vždycky překvapení, jací jsme naživo dobří (smích).

Jedním z prvních hitů kapely Team byla Reklamu na ticho… Je to váš největší hit, nebo máte, vy osobně, jiného favorita?

Každý u nás v kapele má nějaké naše oblíbené věci, vždyť proto děláme hudbu. A každý něco jiného. Kdybychom to tak neměli, nebylo by to zřejmě v pořádku. Ale důležité je pro nás je, co chtějí slyšet lidé. Byli bychom hloupí , kdybychom hráli něco, co nikdo nechce poslouchat.

Pokud dobře počítám, pokud jste v roce 2019 jeli turné Team 33, tak loni by to bylo Team 35 let, jenže…. Chystáte nějaké turné třeba s číslovkou 37, 38, nebo si fanoušci počkají až na turné Habera&Team 40?

V této chvíli netuším, jak odpovědět na tuto otázku. Smutné by bylo, kdyby ti, kdo byli v 2019 na turné, měli to štěstí a viděli poslední koncerty Teamu v naší kariéře. Doufám, že to tak nebude.

