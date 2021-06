Na několika panelech v suterénu obchodního centra jsou k vidění snímky z posledních let. Jejich autor vybíral fotografie, které pořídil například při příležitosti oslav některým organizací působících v Havířově, jako je nemocnice, PZKO nebo dům dětí.

Nechybí záběry z městských slavností, mistrovství republiky v mažoretkovém sportu, soutěže mladých hasičů, promenádních koncertů, ale též sportovních utkání nebo třeba vítání občánků.

Josef Pintér tento týden zavzpomínal na zahájení výstavy, které se konalo loni na podzim v kině Centrum. „Bylo to velmi hezké, přišlo celé vedení města. On to byl vlastně nápad pana primátora, který mi zavolal a poprosil mě, zda bych nezapůjčil fotografie. Moc mě ten jeho zájem potěšil,“ řekl třiaosmdesátiletý Josef Pintér.

Při debatě nad panely s fotografiemi exkluzivně pro Deník zavzpomínal třeba to, kdy a jak pořídil snímky havířovských sportovců, kteří jsou dnes úspěšní na evropské či světové úrovni – atleta Pavla Masláka, Jaroslava Báby, fotbalisty Miroslava Matušoviče.

Zvlášť hrdý je na fotku hokejové legendy Jaromíra Jágra, které udělal v útrobách havířovského stadionu po Jágrově prvním zápase, který odehrál za Kladno po definitivním návratu z NHL.

Výstava v OC ELAN bude k vidění už jen do poloviny června.