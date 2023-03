Zpěvák Petr Harazin a kytarista Štěpán Petrů, kteří skupinu založili a tvoří ji už větší polovinu svých životů, se na pódiu poprvé objeví pouze s doprovodem bubeníka Adama Matýska, který v kapele působí pět let a je její nedílnou součástí.

„Myšlenka, nechat vše za sebou bez možnosti společně dál tvořit nové písně, v nás vyvolávala nepříjemný pocit prázdnoty. Stále věříme, že máme světu co říct a taky v to, že prostřednictvím hudby to umíme nejlépe. Pokračování ve třech pro nás bude velkou výzvou,“ komentuje frontman Petr Harazin.

Kapela se do klubů vrací po šesti letech. O to více nadšení, nedočkavosti i napětí v muzikantech dřímá. Šňůra nabídne tři koncerty. „V klubech jsme i díky křtům studiových desek zažili ty nejsilnější momenty a intimní atmosféru. Těšíme se jak malí kluci, protože samostatné koncerty jsme měli naposled před šesti lety na turné s mobilním planetáriem. Slibujeme, že to budou koncerty, na kterých se nebude nikdo nudit,“ láká Štěpán Petrů.

Bylo nás pět tour 2023

13. 4. Brno Melodka

26. 4. Praha Café v Lese

28. 4. Krnov MC Kofola