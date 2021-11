/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ještě před pěti šesti lety se trochu obávali, že sbor kvůli odlivu členů neoslaví velké kulaté narozeniny. Nicméně pesimistické prognózy se nenaplnily.

Polský mužský pěvecký sbor Hejnał-Echo z Karviné si v sobotu připomněl 101 let existence koncertem v městském domě kultury. | Foto: Milan Haluška

Sedmadvacet mužů věkového rozpětí od 35 do 83 let tak v sobotu v plné síle stanulo na jevišti karvinského domu kultury, aby slavnostním koncertem oslavili sté výročí založení sboru Hejnał-Echo. Vlastně 100+1 let, jak organizátoři výroční koncert nazvali. Roční odklad byl způsoben pandemií koronaviru.