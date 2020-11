Po několika letech vydává Jaromír Nohavica nové album s názvem Máma mi na krk dala klíč. Oficiální datum vydání je 13. listopadu 2020. Jarek Nohavica tak vychází vstříc svým fanouškům a v patnácti autorských písních nabízí silné melodie a ještě silnější texty za doprovodu akustické kytary a foukací harmoniky, čímž se symbolicky vrací velkým obloukem ke svým folkovým začátkům.

Byť to tak na první poslech nemusí vypadat, všech 15 písní tvoří jasný jednolitý celek, který pod povrchem akustické kytary vypráví silný písničkářův životní příběh a nabídne, jak už bývá u Jarka zvykem, i naději do budoucna (Dobří holubi).

Album Máma mi na krk dala klíč vzniklo pod dohledem hudebního režiséra Michala Pekárka. Minimalistický obal z dílny Aleše Najbrta podtrhuje atmosféru alba - objednat ho lze přímo na webu Jaromíra Nohavici.

Amor Chodúr

Zpěvák, skladatel, textař a hudebník Martin Chodúr představuje nový videoklip k singlu Amor. Jde o první skladbu z připravovaného alba Tisíc a jedna noc, jejíž vydání je plánováno na první polovinu příštího roku. Zpěvák si k písni napsal text i hudbu a kromě zpěvu v ní také hraje na saxofon, kytaru a syntezátory. Ostatní nástroje obstarala jeho doprovodná kapela MACH.

“Mám velkou slabost pro tradiční Surf-Rock 50. - 60. let. Kapely jako The Shadows nebo Dick Dale & His Del-Tones mě odjakživa velmi inspirovaly. Dokonce jsem si koupil kytaru Fender Jaguar, na kterou právě spousta z těchto hráčů hrála a která má opravdu ikonický zvuk. Z legrace jsem si začal nahrávat hudební nápad původně nazvaný “The Shadows” a právě z tohoto nápadu postupně vznikla píseň Amor. Aby zněla moderně, přidal jsem spoustu pulzujících syntezátorů, které vytvořily celkem originální zvuk” říká o hudbě Martin Chodúr.

Píseň Amor si pohrává s tématem lásky netradičním způsobem. "Amor je římský bůh lásky, který nosí luk a šípy, jejichž rány probouzí lásku nebo vášeň v jeho obětech. Často se stává, že láska přichází v nevhodnou dobu nebo vzplane mezi nesprávnými lidmi (vzpomeňme na Romea a Julii). Je spousta lidí, kteří se obávají, aby jim láska spíše nezpůsobila problémy. Já jsem si představil Amora jako obávaného desperáta, který střílí od boku a nemá s nikým slitování," dodává Martin Chodúr.

Skladbu doprovází videoklip, který se natáčel ve westernovém městečku Boskovice na Jižní Moravě.

"Když jsem si poprvé poslechl píseň Amor, nálada písně mě okamžitě zavedla na Divoký západ a přivedla mě na myšlenku zaranžovat klip do westernového stylu. Zčásti je to i pocta české filmové klasice Limonádový Joe. Líbila se mi myšlenka Amora jako negativní postavy a myslím, že herec Jiří Maria Sieber se této role zhostil dokonale," vysvětluje režisér Michael Mališ, který stojí za scénářem a námětem videoklipu.