Cenu převzali zástupci sboru v zázemí ZUŠ Bedřicha Smetany. „Každá cena velmi potěší, takže si toho vážíme moc. Vnímáme toto ocenění jako velmi důležité, protože to bylo za projekty výchovných koncertů, které Permoník dělá už od roku 1975 a jsou určeny vyloženě pro žáky škol, případně studenty gymnázia,“ vysvětlil prezident Permoník Choir Karviná Petr Kazík.

Výchovné koncerty obsahují zcela jiný repertoár, než má Permoník v běžné koncertní činnosti. Připravují se proto zvlášť na samostatných soustředěních, které se platí právě z nadačního fondu Nadace OKD. Za těch padesát let prošly výchovné koncerty velkým vývojem, v současné době zpívají přípravné sbory malým dětem, starší zpěváci pak starším školákům.

Pro studenty se zpívají třeba melodie muzikálové a jsou překvapeni, jak dobře hity, které znají, zní ve sborové podobě.

„Třeba ve čtvrté třídě jsme dělali výchovný koncert Karkulka nebo Perníková chaloupka, pro páté třídy se dělaly Vepřové hody. Když jsem začala chodit do koncertního sboru, tak jsme zpívali hlavně Vlak do Čatanogy. Myslím, že to jsou jedny z nejhezčích koncertů, protože to všechny baví,“ zavzpomínala na výchovné koncerty Hlava hlasu Permoníku Barbara Januszová.