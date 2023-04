Deset let kapely Kiaora. Na akci Just Play s nimi v Karviné zahraje i Střihavka

Deset let na scéně. To je historie karvinské instrumentální kapely Kiaora, která své výročí oslaví také v pátek 7. dubna v klubu Hard Cafe. A to s parádními hosty. Krom oslavenců na další edici akce Just Play zahrají Kamil Střihavka s kapelou Leaders!, Clustter a Messalina.

Kiaora. | Foto: se svolením Marka Běhana