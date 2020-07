V pondělí 3. srpna bude na Slezskostravském hradě odehrána derniéra představení Komedie omylů. Jedna z nejvtipnějších shakespearovských komedií nazývána také jedinou fraškou z pera největšího dramatika všech dob, byla při vzniku ostravské části letního projektu v roce 2008 který úspěšně existoval v Praze, Brně a Bratislavě, příspěvkem produkce PaS de Theatre s ostravskými herci.

Režie byla svěřena Peteru Gáborovi, který stejnojmenný titul premiéroval v divadle Antonina Dvořáka v roce 2002, základní sestava herců Jiří Sedláček, Petr Sýkora, Marek Holý, Pavlína Kafková i koncept obsadit do dvojčat dva herce zůstal stejný. Pánský čtyřlístek doplnil Vladimír Polák a druhou hlavní ženskou roli Tereza Dočkalová.

Ve středních rolích pokračoval také Tomáš Jirman, Vladimír Čapka, Zbigniew Kalina nově naskočil Jan Fišar. Pro naplnění ideje obsazení herců ze všech ostravských divadel doplnili menší role Alena Sasínová, Ivo Marták, Tereza Vilišová, Hana Prymusová, Libor Olma, René Šmotek. Takřka až taneční role kurtizán byly svěřeny skvělým tanečnicím Naděžda Mužíkové (později Harmečková) a Markétě Pospíšilové.

Při obnovené premiéře v roce 2018 naskočil místo Petra Sýkory v roli Antifola Syrakuského Aleš Bilík. Do role malé ale výrazné Markéta Matulová a nové tanečnice Barbora Králová a Pavlína Červíčková, které nově vedla hlavní kurtizána Andrea Mohylová. Jejich protipólem byla místo Aleny Sasínové coby Abatyše Hana Vaňková. Jak již bylo zmíněno letos bude Komedie omylů na programu festivalu naposledy. Roli Luciany musela kvůli mateřským povinnostem Terezy Dočkalové však převzít Petra Lorencová. Dalším milým překvapením je také návrat Petra Sýkory, jež své břemeno producenta festivalu zatěžkal navíc opět profesí hereckou.

"Ostravskou inscenaci Shakespearovy Komedie omylů jsem viděl celkem třikrát. Je to skvělé představení, hrané s podmanivou radostí a vervou. Úžasná a fyzicky velice náročná rozpohybovanost dodává inscenaci strhující rytmus a energii. Jako překladatel jsem velmi ocenil jedinečný způsob, jímž se v tomto představení věrnost textu spojuje s tvůrčí imaginací a jedinečným humorem. Chtěl bych znovu gratulovat režisérovi Peterovi Gáborovi, celému inscenačnímu týmu a především hercům. Ostravští herci předvedli, co umí a umí toho hodně. Shakespeare by měl radost," popsal představení například známý profesor, překladatel z angličtiny a shakespearolog Martin Hilský.

V pondělí 3. srpna se odehraje představení jako zadané pro pozvané zástupce profesí, jež stáli v první linii v boji proti Covidu 19 vedení festivalu a umělci, technici, zvukaři, obslužný personál se rozhodli věnovat jim večer bez nároku honorář. 1-3.srpna je v prodeji několik posledních vstupenek.