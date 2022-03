Před nástupem digitálních technologií se filmy distribuovaly do kin na velkých cívkách. Královským formátem byl pás široký sedmdesát milimetrů. Filmy sedmdesátky byly velmi drahé, ale nabízely divákům ten nejkvalitnější obraz na tom největším plátně. Byl to divácký zážitek plný neuvěřitelných detailů.

TIP Deníku: Krrr! opět roztočí historické promítačky

Krnovské kino Mír patří k posledním v Evropě, kde promítačky na filmy sedmdesátky stále udržují v provozuschopném stavu. Tak se zrodil festival 70mm filmu KRRR!, který v dubnu v Krnově rozjede svůj 15. ročník.

Program nabízí kinopremiéry

Krnovské kino Mír připravuje festival KRRR! po dlouhé covidové pauze. Zastoupeny jsou jak archivní snímky (například Grand Prix, nebo Alexandr Veliký), tak i velkofilmy z posledních let (Smrt na Nilu, Kong: Ostrov lebek), které dokazují, že i v době digitálních projekcí má klasický filmový pás své místo a fanoušky.

Krnovský festival KRRR! je pozvánka do retro kina

Také v letošním roce jsou v programu snímky, které budou mít v Krnově svou českou kinopremiéru. Western Silverado (1985) je prvním komerčně úspěšným filmem s Kevinem Costnerem. Pobaví nás válečný snímek Kellyho hrdinové (1970) s Clintem Eastwoodem. Nebudou chybět ani muzikály Chorus Line (1985) a Pomáda (1978), která jsou součástí slavnostního zahájení. Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s českými titulky.

Návštěvníci ze zahraničí

V Krnově vše začínalo filmovým a kinařským seminářem pro pár nadšenců a pamětníků „sedmdesátek“. Když si filmoví fajnšmekři uvědomili, jakou raritou jsou "sedmdesátky", zrodil se festival, na který se do Krnova sjíždějí hosté z České republiky. Protože se jedná o ojedinělou akci i ve světovém měřítku, našli si cestu do Krnova i pravidelní návštěvníci ze zahraničí.

Ohlédnutí za Stíny v mlze. Připomeňte si, kde všude se v MS kraji natáčelo

Petra Manczalová, ředitelka Městského informačního a kulturního střediska Krnov (MIKS Krnov), které celou akci pořádá, k tomu dodává: „Patnáctý ročník jsme pojali jako malou oslavu a dárek našim příznivcům. Návštěvníky čeká 9 filmů, odborné přednášky, raritní 70mm krátké filmy a několik dalších překvapení.“

Ceny festivalové akreditace zůstávají podobné, jako v minulých letech. Za třídenní program zaplatí návštěvníci 1 050 Kč a dvoudenní akreditaci lze pořídit za 750 Kč. Pořadatelé nabízí slevu studentům a členům Filmového klubu. Součástí festivalu jsou také odborné úvody k jednotlivým filmům a přednášky evropských specialistů, kteří oceňují zachované technické vybavení kina Mír. Vstupenky na jeden film stojí kolem 140 korun.

PROGRAM:

PÁTEK 1. 4. 2022

Alfréd Veliký od 13.00 hod. (film z roku 1969)

Na úsvitu britských dějin je Anglie zpustošená hordami loupeživých Dánů. Mladý následník trůnu Alfréd je horlivý křesťan, který touží zasvětit svůj život rozjímání a stát se knězem. Po smrti svého otce je však nucen chopit se meče, sjednotit rozdrobenou zemi a stát se Alfrédem Velikým.



Kong: Ostrov lebek od 16.00 hod. (2017)

Dobrodružný film vypráví příběh nesourodého týmu badatelů, vojáků a dobrodruhů, kteří se spojili, aby prozkoumali tajemný, nebezpečný a krásný ostrov v kdesi v Pacifiku, který není zanesen do žádné mapy. Odříznuti od všeho, co znají, vstupují na území mohutného Konga. Jejich cesta za poznáním se mění v boj o přežití a útěk z Ráje, ve kterém není pro člověka místo.



Pomáda od 19.15 hod. (1978)

John Travolta a Olivia Newton-John v hlavních rolích slavného amerického muzikálu. Jeden z nejnavštěvovanějších filmů ve všech zemích. Danny a Sandy, jejich školní láska a jejich kamarádi se stali idoly své generace.



SOBOTA 2. 4. 2022

Kellyho hrdinové od 9.00 hod. (1970)

Kelly se dozví o zlatých prutech, které si Němci ukryli v malé francouzské bance hluboko na nepřátelském území. Seržantu Crapgameovi je hned jasné, jak báječný nápad Kelly má. Naverbuje tu nejbláznivější četu tankistů, jakou jste kdy viděli.



Silverado od 15.00 hod. (1985)

Kovboj Emeth je přepaden. Útok odrazí, ale vůbec nechápe kdo a proč ho chtěl zabít. Pak v poušti najde vysíleného muže a pomůže mu. Ve městě jsou svědky rvačky v saloonu, která vypukla kvůli černochovi, jemuž odmítl barman nalít. Emeth hledá svého bratra, kterého najde v místní base. Po přestřelce Emeth s bratrem utíkají do města Silverado. Na útěku jim pomáhá i černoch, kterého se zastali. V Silveradu Emeth zjistí, kdo a proč na něj zaútočil.



Chorus Line od 18.15 hod. (1985)

Skupina tanečníků se shromáždí na jevišti divadla na Broadwayi, aby se zúčastnila konkurzu na nový muzikál v režii Zacha (Michael Douglas). Se zpožděním se dostaví i někdejší úspěšná tanečnice, která kdysi se Zachem prožila bouřlivý milostný románek, ale opustila ho kvůli kariéře v Hollywoodu. Teď už je Cassie víc než rok bez práce a natolik zoufalá, že se snaží získat alespoň místo v tanečním sboru. Pomůže jí bývalý milenec ve výběrovém řízení? Odhalují se i životní příběhy dalších tanečníků.



Smrt na Nilu ve 21.00 hod. (2022)

Slavný detektivní román Agathy Christie v novém zpracování. Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie. Příběh vášně a žárlivosti zasazený do impozantní pouštní scenérie a prostředí majestátních pyramid v Gíze.



NEDĚLE 3. 4. 2022

Grand Prix v 10.15 hod. (1966)

Strhující souboj o korunu krále Formule 1. Velkolepý snímek Grand Prix bývá označován za jeden z nejlepších filmů ze závodního prostředí. Režisér natáčel záběry pro svůj film během skutečných závodů, a proto se ve filmu objevuje spousta dobových detailů včetně tehdejších závodních hvězd a profilů evropských tratí. Příběh zachycuje nelítostný souboj čtyř fiktivních jezdců, kteří jsou ve své touze po vítězství ochotní jezdit na hranici svých možností a čelit riziku osudové havárie. Nesmiřitelná rivalita se odráží v jejich neuspořádaných osobních vztazích.



Kráska a zvíře ve 14.00 hod. (1991)

V dobách, kdy ještě pohádka byla skutečností, žil ve Francii krásný mladý princ, který ale byl pyšný a sobecký. Stará čarodějnice se ho rozhodla potrestat a proměnila ho v hrozné zvíře. Zželelo se jí však mladého života a dala princi ještě šanci na vysvobození: pokud se do něj zamiluje nějaká dívka, stane se opět člověkem. Jak už to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadne. Kráska se do zvířete zamiluje, princi se vrátí jeho původní podoba, napraví se a bude z něj dobrý a spravedlivý král. Kráska a zvíře byla jako vůbec první kreslený film v historii udílení Oscarů nominována na nejlepší film.

K TÉMATU: Co je to 70mm film?

Většina filmové distribuce probíhala před nástupem digitálních technologií na filmovém pásu širokém 35 mm, který má po obou stranách děrování. Pro velkoformátové projekce ve velikých kinosálech se v 50. letech začal využívat filmový pás široký 70 mm. Jeho podstatnou výhodou bylo extrémně velké plátno, které umožňovalo zaznamenat víc detailů. Díky dostatečnému prostoru na pásu mohly být filmové kopie vybaveny až šesti kanálovým zvukem. Nevýhodou tohoto formátu byla mnohem vyšší spotřeba filmového materiálu a vysoké nároky na projekční techniku. Postupně byly 70mm kopie zase nahrazovány kopiemi 35 mm. To se vedlo k zániku téměř stovky míst, kde bylo možné ještě počátkem 90. let sedmdesátky zhlédnout. V současné době lze 70mm kopie promítat pouze v kinech Mír 70 Krnov a Panorama Varnsdorf.