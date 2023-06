Karvinští Allskapones slaví dvacet let na scéně. Party na Lodičkách v sobotu

Dvacet let na scéně. Tolik za sebou už má karvinská stálice Allskapones. Kapela výročí oslaví koncertem a party v sobotu 10. června na Lodičkách v Karviné. Allskapones zároveň natáčí nové album a jak říkají členové, to bude nejen o tom, jak se nenápadně ale jistě dostali do středního věku.

Allskapones. | Foto: se svolením Allskapones