Na jeho dílo Skok do tmy začala minulý týden crowdfoundingová kampaň, která mu má splnit vytoužený cíl možnost knihu vydat.

„Ve spolupráci s nakladatelstvím Pointa jsme se dohodli pro začátek na střízlivější strategii. S menším nákladem a jenom základními režijními náklady. Je to proto, aby kampaň byla nakonec úspěšná. Vylepšit se to dá vždycky. Minimální částka, kterou je potřeba získat, je 62 tisíc korun,“ přibližuje Kirman - více o projektu se dočtete zde.

Jak autor sám říká, že kniha pojednává o odvaze, touze a životní síle, která může inspirovat každého, kdo chce v životě něco změnit. Sám si tím prošel a do díla tak promlouvá vlastními zkušenostmi.

Kniha Skok do tmy

Fascinující pojednání o niterné touze nikdy se nevzdat. Příběh outsidera, který se rozhodl využít svou poslední šanci k pochopení, pro jakou cestu byl předurčen. Tibor je na dně. Každé jeho rozhodnutí ho vede ke stále větší katastrofě, až do bodu, kdy se rozhodne ukončit svůj život. Shodou okolností mu jeho čin překazí Kristýna, která je jeho přesným opakem. Postupně mu začne vysvětlovat, proč žije život, jaký žije. Ukáže mu principy sebehodnoty, víry, a především odpovědnosti za každý krok, který Tibor v životě činí. Především mu však pomůže najít jeho potenciál a naučí ho, jak tento potenciál rozvíjet. Tibor začne posouvat hranice toho, o čem si myslí, že je v jeho životě možné.

„Ten proces byl pozvolný. Nebylo to tak, že bych se jednou probudil s jasným záměrem všechno přeorganizovat. Rozhodnutí muselo dozrát a trvalo to delší dobu. Nepálil jsem mosty. Dostával jsem se přes fáze „to nechci“, „nevím, co bych měl dělat“ až k „znám směr“. A ten proces neustále probíhá,“ vypráví.

„Je to taková cesta, kdy se učíte vyznat se sám v sobě. Až nakonec zjistíte, že trefujete terč stále přesněji. Někdo to může prožívat rychleji, jiný pomaleji. Nejdůležitější však je, že musíte vykročit. Prostě nějak začít a nepřestávat. Nejdříve sice máte pocit, že tápete v mlze, ale ono se to nakonec rozjasní,“ podotýká. Právě toto téma ho nakonec vtáhlo natolik, že dokončil svou první knihu.

„Téma proměny a v podstatě probuzení člověka z někoho, kdo je v zajetí vlastních stereotypů, k někomu, kdo si začne uvědomovat vlastní hodnotu, se mnou souzní,“ popisuje. Lidem, kteří takovou proměnou procházejí, tak může kniha být zajímavou inspirací.

„Možná jim pomůže s odpovědí na základní životní otázku „Kdo jsem a kam mám jít“. Takovým, jež chtějí dát životu větší smysl než doposud,“ doufá. Svůj umělecký talent ale uplatňuje také v jiné oblasti.

Dříve dělal originální obrazy, kde spojoval dřevo a kameny. „Je mezi nimi určitá symbióza. Vždy mě bavilo tvořit něco pěkného, v čem jsem mohl vidět harmonii a napojení na přírodu,“ vysvětluje.

Tato díla však zatoužil posunout ještě o kousek dál. „Nadchla mě myšlenka dát tomu ještě další přidanou hodnotu. Proto jsem začal vyrábět hodiny s prvky dřeva a kamenů. V některých soudobých moderních interiérech to může být přesně ten prvek spojující moderní s tradičním. Dotek přírody,“ doplňuje. Méně času už mu tak zbývá na další z jeho zálib, kterou je hudba.

„Vše je otázkou priorit. I kdyby se mi líbilo věnovat jí více času, není teď na pořadu dne. Třeba se to však změní. Jak se říká Když se jedny dveře zavřou, existují jiné, které se otevřou,“ dodává.