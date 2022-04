Překvapení z Bruntálu

Bruntálská rodačka Eliška Beranová velmi slibně zahájila svou literární dráhu. Její první vydaná knížka Chlapec s rybí hlavou je nominována na debut roku ve výročních knižních cenách Magnesia Litera.

Elišce v loňském roce v pražském nakladatelství Malvern vyšla novela nazvaná Chlapec s rybí hlavou. Kniha si vysloužila příznivé ohlasy kritiky. Díky tomu je nyní mezi třemi knihami nominovanými v jedné z kategorií Magnesia Litera, a to DILIA Litera za debut roku.

Roman se začal měnit v rybu

Psychologická novela s fantaskními prvky Chlapec s rybí hlavou je představena jako lyrický ponor do bezejmenného českého maloměsta, skrznaskrz šedošedého, ubíjejícího ve své každodennosti a vyčpělých ideologiích. To vše velmi ostře vnímá a reflektuje protagonistka příběhu, která se do svého rodiště po letech vrací, aby se rozloučila s tragicky ztraceným přítelem z dětství.

Autorka vypráví hravým lyrizovaným jazykem bez patosu moderní legendu o senzitivním, nadaném Romanovi, který se cítil od světa natolik odtržený, až se začal měnit v rybu… V jeho vnímání se smazává hranice mezi vodním a pozemským, mezi městem s pohnutou historií a kobaltově modrým pravěkým mořem, a především mezi hlubokým přátelstvím a milostným vztahem.

Beranová: talent z Bruntálu

Sedmadvacetiletá Eliška Beranová měla k literární a dramatické tvorbě vždy blízko. V Bruntále vystudovala základní školu a městské osmileté gymnázium. Během studia se zúčastňovala mnoha soutěží a věnovala se velkému počtu koníčků. Založila studentský divadelní soubor, v němž pracovala jako autorka, scenáristka a režisérka.

Za své první literární práce získávala ocenění v literárních soutěžích. Její tvůrčí začátky tak byly podivuhodně shodné se začátky další významné bruntálské osobnosti, režiséra Vladimíra Morávka. A zajímavé je to zejména proto, že Vladimír Morávek je Eliščiným strýcem.

Právo a literatura, slibný začátek

Zatímco však Vladimír Morávek po absolvování gymnázia v Bruntále zamířil dál za uměním na Janáčkovu akademii múzického umění v Brně a nyní patří k předním českým divadelním režisérům, Eliška Beranová se rozhodla pro studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mezinárodní právo životního prostředí studovala na norské Univerzitě v Oslu.

Nyní pracuje ve společnosti Frank Bold jako právnička týmu Odpovědné energie. Její knižní prvotina Chlapec s rybí hlavou je velmi slibným literárním začátkem.

K TÉMATU

Magnesia Litera je české literární ocenění, které od roku 2002 každoročně uděluje Sdružení Litera. Úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. Vítězové letošního jednadvacátého ročníku budou vyhlášeni v neděli 10. dubna na Nové scéně Národního divadla. Před rokem se Knihou roku a hlavním vítězem cen Magnesia Litera stala publikace anglisty a překladatele Martina Hilského Shakespearova Anglie - Portrét doby.