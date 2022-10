Po sedmi letech od prvotních úvah na budoucí využití se v jatkách koná první výstava – až do 1. ledna. Kurátoři Daniela a Linda Dostálkovy a Marek Pokorný prostřednictvím umění ve všech pěti výstavních sálech lidem poskytují návod k tomu, jak vést dobrý život. Formou obrazů, soch či filmu.

Cílem Optimalizovaných bajek o dobrém životě je přivést návštěvníka k zamyšlení nad pojmem dobrého života. Někdy s nadsázkou, jindy groteskně, empaticky, ale i ironicky a kriticky. A to napříč časem. Nejstarší vystavená díla vznikla už ve třicátých letech minulého století, ta nejnovější byla vytvořena přímo pro prostor konvertovaných jatek. U návštěvníků se podle zástupců galerie setkávají s pozitivními ohlasy.

„Filtrem, který návštěvníkovi nabízíme jako určitou pomůcku, je žánr bajky. Zdánlivě opomíjený a zanedbávaný, avšak pro rozumění tomu, co se dnes děje v umění, klíčový,“ říká ředitel galerie Plato Marek Pokorný. Kurátoři výstavy divákovi záměrně ponechávají značnou míru volnosti v interpretaci jednotlivých uměleckých děl.

Kvalitní zázemí

Plato si navíc nemůže vynachválit nové prostory – po šesti letech existence a provizorních působištích v obchodě s textilem a v bývalém hobbymarketu naproti jatkám získalo přinejmenším evropský standard. „Kvalitní architektura i interiérový design, špičkové podmínky pro vystavení děl současného umění, vysoký standard zázemí pro návštěvníky. A samozřejmě vysoká kvalita výstav a programů,“ komentuje Pokorný nové zázemí i to, co v něm chce lidem nabízet.

„Náš cíl je přispívat k dobrému životu našich návštěvníků i obyvatel města, kteří budou využívat okolí jatek, tedy právě budovanou zahradu a park. I díky naší galerii může Ostrava získat parametry místa, kde se dobře žije,“ věří Marek Pokorný.

Vstupné podle úvahy

Součástí „nové“ městské galerie je i kavárna, která lidem slouží i bez nutnosti navštívit výstavu či jiný program z produkce Plata. V prvním patře navíc už přes týden funguje odpolední klub pro děti, který je otevřen šest dní v týdnu. Plato chce dál pracovat i s palčivými tématy, pokračovat bude například ve vyvěšování smogové vlajky.

Galerie je otevřená (vyjma pondělí) denně od 10 do 18 hodin, ve středu až do 20 hodin. Stejně jako v předešlých působištích, i v jatkách se nadále platí vstupné do Plata podle sympatií návštěvníka k instituci. Fanoušci platí korunu, podporovatelé třicet korun a milovníci stovku. „Překvapivě se nám tento systém osvědčil a je provozně jednodušší než nabízet široké množství slev,“ říká Marek Pokorný.