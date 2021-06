„Koncerty pro auta jsme loni vymysleli jako takové zpestření covidové doby. Šli jsme do něčeho úplně neznámého, ale nakonec se to ukázalo jako skvělá zkušenost, něco nezapomenutelného. Pro mě osobně šlo rozhodně o jeden z nejsilnějších koncertních okamžiků. Odměnou pro nás bylo, když se tisícovka aut na místě roztroubila a rozblikala. Celé to korunoval fakt, že proslulý server billboard.com použil naši fotku z Ostravy k úvodnímu článku o ‚drive in koncertech‘ po světě, kde zmiňuje ty největší světové interprety jako Snoop Dogg, Chainsmokers. Neskutečné! Po tomto zážitku jsme měli chuť si autokoncerty zopakovat, i když je s tím obrovská práce. Zároveň se chceme s tímto formátem rozloučit. Doufáme, že jsme v cílové rovince lockdownu a že budeme moc zase normálně žít,“ uvádí lídr skupiny – zpěvák a kytarista s japonskými kořeny Mirai Navrátil.

Plánujete při letošních koncertech pro auta nějaké novinky?

Ano, show má vylepšené pódium s LED obrazovkami. A taky v jejím rámci zazní v předpremiéře pilotní singl a videoklip Volám (13. června se objeví na YouTube) z připravované, opět koncepční desky, kterou bychom chtěli vydat na přelomu října a listopadu. Hlavně si chceme všechna vystoupení maximálně užít, protože je to nejspíš naposledy v životě, kdy něco takového organizujeme. Rádi bychom posluchačům slíbili i „normální“ vystoupení, ale zatím nemáme jistotu, jak to za současných podmínek s koncerty na stání bude. Ty na sezení nám v našem případě nedávají smysl. No, uvidíme… Nezbývá než věřit, že od konce června nebo začátku července začneme hrát. A na konci července si odskočím na olympiádu, když už mám japonský pas.

Následně vás čeká účast v televizní show StarDance. Byla to pro vás jasná volba?

Z vlastní iniciativy bych do tancování nikdy nešel. Stalo se ale, že mi loni na podzim, kdy jsem byl před největšími covidovými vlnami s kamarády na cestách, zavolali z televize. Dotaz zněl, jestli nechci jít do StarDance. Hodně jsem se tomu smál. Vzpomněl jsem si totiž na své zážitky z tanečních, které jsem spíš protrpěl. Občas jsem se možná o nějaký ten tanec pokusil na koncertech, ale ve skutečnosti tuto disciplínu vůbec neovládám. Nicméně po zkušenosti z loňska, kdy jsem se hecl a začal jsem se intenzivně připravovat na závod Beskydská sedmička neboli B7 (znamená to projít sedmi vrcholky tohoto moravskoslezského pohoří a mít v nohách přes 100 kilometrů!), se mi účast ve StarDance jeví jako další velký výzva. Řekl jsem si – no tak jo. První rok v covidu jsem trénoval na horský ultramaraton a ten druhý budu tančit.

Takže máte soutěživého ducha…

Když se do něčeho opravdu zakousnu, soutěživý duch ve mně převáží. Nejde mi o vítězství, ani mi nepřijde reálné, na druhé straně bych nechtěl ze StarDance vypadnout hned v prvním kole. Takže se na to nechci vykašlat. Odhodlání trénovat mám. Uvědomil jsem si, že jestli mi covidová doba něco přinesla, tak změnu životního stylu. Začal jsem sportovat, taky jsem se věnoval otužování, všechno mě to potkalo a začalo dost bavit. Třeba to všechno nakonec zužitkuju i v televizní show.