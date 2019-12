Jde o příběh tří podváděných manželek (novinářka, právnička, překladatelka), které ztvární Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková a Jana Paulová. To vše v režii Dušana Rapoše. Producentem snímku je Petr Šiška.

Dana Morávková vytváří postavu „loajální“ šéfredaktorky Tiché, která to pěkně „zavaří“ investigativní novinářce Moně (Mahulena Bočanová). Více však prozrazovat nebudeme…

Využili jsme přítomnost Dany Morávkové v Ostravě a položili jí několik otázek.

Podle čeho si vybíráte filmové či televizní role?

Především podle osobnosti režiséra a pak také kvality scénáře.

Proč Vás tedy zaujala nabídka zahrát si v komedii Ženská pomsta?

Už proto, že jsem se poprvé setkala při práci s režisérem Dušanem Rapošem, a musím přiznat, že jsem se na natáčení opravdu moc těšila.

Od dětství jste byla velmi pohybově nadaná, věnovala jste se baletu, krasobruslení i herectví. Později jste se projevila i jako zdatná moderátorka. Proč ale nakonec zvítězilo herectví?

Zřejmě proto, že jsem odmalička chodila do přípravky baletu pražského Národního divadla a divadlo mě okouzlilo na celý život.

Patříte k hereckým stálicím seriálů. Jen namátkou vzpomeňme Rodinná pouta či Ordinaci v růžové zahradě. Co je na televizním někdy nekonečném seriálu pro vás tak přitažlivého?

Televizní seriál je pro mě zajímavý už tím, že mohu pracovat dlouho na jedné roli. Navíc mohu s touto postavou prožít dokonce několik let.

Působíte v divadle, televizi a ve filmu. Co je pro vás více „vzrušující“ hlediště plné diváků a divadelní osvětlení, nebo tvořit před kamerou?

Na herectví se mi líbí právě to, že se jedná o velmi pestrou profesi a že právě v ní mohu seberealizovat všechno to, co jste v otázce zmínil…

Tuším, že téměř třiadvacet let jste manželkou hudebního skladatele a aranžéra, výborného klavíristy Petra Maláska. Jak vypadá soužití dvou uměleckých individualit?

Myslím si, že je to jako v každém manželství. Nemám v tomto směru srovnání. Ano, jsem s Petrem moc a moc ráda a neměnila bych ani jeden den.

A co váš syn Petr? Je spíše pohybově nadaný, nebo se věnuje hudbě?

Chce být spisovatelem. V současné době studuje literaturu a tvůrčí psaní v anglickém Canterbury.

Je o vás známo, že mezi vaše koníčky patří i návrhy dámských kabelek. Jaká je Dana Morávková v soukromí?

To by vám musel odpovědět někdo jiný, než já.

A co vaše další hobby cestování?

Určitě cestujeme moc rádi s manželem i se synem. Nejraději po Evropě, už kvůli tomu, že toho času moc není a přece jenom výlety po Starém kontinentu jsou pro nás výhodnější, už kvůli kratším vzdálenostem.

Již víte, kde strávíte letošní Vánoce, pokud to není tajemství?

Ne, není to tajemství, ráda bych je prožila v klidu a pohodě doma, samozřejmě s manželem a synem.

Máte nějaký tvůrčí nesplněný sen, případně umělecké ambice?

Přála bych si ztvárnit Lady Macbeth.