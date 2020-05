V záznamu titulního hrdinu ztvární Jan Cina, v dalších rolích hrají Jiří Korn, Jan Kříž, Jiří Zonyga, Zbyněk Fric, Ondřej Nosálek, Vendula Příhodová, Peter Strenáčik, Brigita Cmuntová, Jan Vlas či Richard Tesařík.

Se sympatickou nadsázkou vyprávěný příběh vychází z Kiplingových Knih džunglí a zavádí nás do pestrého světa nebezpečné i čarokrásné džungle, který je výstižným obrazem spíše naší lidské společnosti než té zvířecí.

Muzikál o přátelství, lásce, ale i o boji o přežití provází kromě nápadité hudby Ondřeje Soukupa a vtipných textů Gabriely Osvaldové také neotřelá režie režijního tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým číslům. Autorkami nezvyklé choreografie jsou Adéla Stodolová Laštovková a Jana Burkiewiczová. Nezapomenutelný zážitek slibují rovněž kostýmy naší přední výtvarnice Simony Rybákové a scénografie Jakuba Kopeckého.

Atmosféra zůstala zachována

„Inspiraci jsem našla v zoologické zahradě. Chodíme tam často a jednou navečer mi došlo, že by mě mnohem víc bavilo psát o zvířatech než o lidech. Nejsem velkým fanouškem muzikálů, s některými mám spíš problém. Když jsem uvažovala o tom, na co bych byla ochotna jít, napadl mě Mauglí. Samozřejmě jsme chtěli, aby atmosféra Kiplingových Knih džunglí, která oslovila několik generací čtenářů, zůstala zachována, ale místy jsme si dovolili do příběhu trochu ‚hrábnout‘,“ říká autorka libreta a písňových textů Gabriela Osvaldová.

Záznam představení, které se jinak stále drží na repertoáru, nabízí Divadlo Kalich ke zhlédnutí zdarma s možností dobrovolného vstupného. Případný výtěžek by si divadlo nenechalo.

„Jako nedotované divadlo, které žije výhradně ze vstupného, nikoliv z peněz daňových poplatníků, pochopitelně procházíme těžkými časy, v nichž se rozhoduje o naší další existenci. Hrát nemůžeme, ale přímé náklady nám pořád nabíhají. Nicméně dobrovolné vstupné za záznam Mauglího nežádáme pro sebe, nám bude největší pomocí, když se diváci přijdou podívat na naše představení, jakmile to bude zase možné. Případným výtěžkem z této sbírky podpoříme veškerý technický personál divadla, který se ze dne na den ocitl bez jakýchkoli příjmů,“ vysvětluje producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.