Až bude v lednu příštího roku po premiéře nového krátkometrážního snímku s názvem Na férovku, může jeho autor Lukrecius Chang směle prohlásit, že si splnil klukovský sen.

Raper, herec a kickboxer Lukrecius Chang. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

V několika filmech už hrál, natočil několik videoklipů českého rapu, ovládá bojová umění, konkrétně kickbox. Aktuální akční bojový film s romským hrdinou je jeho dítě, které v hlavě nosil mnoho let.

Je autorem námětu i scénáře, na natočení sám sehnal peníze, štáb i herce. A samozřejmě je i hlavním hrdinou zmíněného filmu. Tím je šikanovaný kluk, jenž se zhlédne v hrdinovi bojových umění, herci Jean Claude van Dammovi, vydá se v jeho šlépějích, pracuje na sobě s cílem, aby své uzurpátory nakonec přemohl.

Zlo je třeba přemoci dobrem

Záměrem autora je ukázat, že člověk dokáže potrestat zlo vítězstvím dobra. Podmínkou je zvítězit v čestném boji, tedy ‚na férovku‘. To je ve stručnosti děj dvanáctiminutového filmu.

„Stejně jako všechny mé dosavadní aktivity, tak i tento film, je o tom, ukázat lidem, jak je důležitá motivace. Ukázat třeba dětem, jak se bránit šikaně, podvodníkům, proč se vyhnout drogám a tak podobně. Na příběhu hrdiny, kterého ve filmu sám hraju, je ukázat, co s člověkem udělá, když má tu správnou motivaci. Že z mála jde udělat hodně,“ přibližuje film Lukrecius Chang.

Raper, herec a kickboxer Lukrecius Chang.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Natočit film s kladným romským akčním hrdinou chtěl prý proto, že dosud se Romové objevovali v českých filmech pouze v záporných rolích. „Můj romský hrdina má roli opačnou. Je to cílevědomý klaďas, který si jde za svým. A nakonec vyhrává,“ popisuje Chang civilním jménem Lukrecius Kišš.

Aby mohl film natočit, musel ho nejen vymyslet, ale hlavně sehnat peníze, aby mohl najmout filmový štáb a herce. „Takovým trochu řízením osudu jsem se setkal s náměstkem moravskoslezského hejtmana Jakubem Unuckou, kterému jsem vyprávěl o svém plánu. Jemu se to líbilo a pomohl mi sehnat peníze, za které jsem mohl s natáčením začít. Nakonec to dopadlo tak, že díky panu náměstkovi se mi podařilo financovat celý film z krajských peněz. Všechno ale padlo na štáb, který jsme našel až v Čechách. Herci, které jsem si převezl z celé republiky, pak hráli zadarmo,“ popisuje autor i hlavní hrdina filmu v jednom.

Premiéra pro středoškoláky

Ještě před Vánocemi film uvidí studenti jedné karvinské střední školy, v lednu pak bude volně dostupný na YouTube kanálu Lukrecia Changa.

Netají se tím, že by chtěl své dílko přihlásit i na filmové festivaly. „Hlavně ho chci ale dostat do povědomí romské komunity, jsem zvědavý na jejich reakce. Budu rád, když to Romové podpoří, protože ten film je pro ně. Oni potřebují hrdinu, dobrý příklad, který se dostal do filmu,“ vysvětluje Chang, který momentálně pracuje pro Státní zdravotní ústav jako mediátor podpory zdraví. Dělá pohybové aktivity pro děti nebo doprovod zdravotně znevýhodněných lidí k lékaři.

Hudba, film a kickbox

A jaké má plány do budoucna? „Teď se chci soustředit na propagaci filmu. Jinak ale dělám všechno najednou – český rap, chci točit další filmy, protože to mě hodně baví. Taky chystám dva nové videoklipy. Mám taky radost, že se mé starší klipy hrají v rádiu a na stanici Očko Black,“ říká.

Devětatřicetiletý multifunkční romský umělec je v Karviné známý tím, že se dlouhodobě věnuje prevenci kriminality mezi Romy, zejména mezi dětmi. Nejen pro ty romské pořádá ukázky bojových sportů, které sám velmi dobře ovládá. Je několikanásobných šampionem v kickboxu. „To už je minulost,“ říká skromně. „Já už jsme veterán. Závodit ale budu, v kategorii light contact kickbox,“ dodává Chang.