Chtěl být novinářem a sportovním komentátorem, na brigádách ho ale bavila práce v kuchyni. Nakonec vystudoval cestovní ruch, ale na celé čáře to u něj vyhrála láska k hudbě. Od 14 let hraje na kytaru, skládá písničky i texty. Petr Harazin, zpěvák a kytarista havířovské skupiny Nebe.

Četl jsem spoustu článků, a rozhovorů, které o Vás a Vámi vyšly, ale nikde jsem nenarazil například na informace o vašem dětství. Takže co o sobě prozradíte z prvních 15 let života?

Vyrůstal jsem na sídlišti na 2. etapě. Byl jsem odmala hrozný asociál a příčilo se mi chodit ven, ačkoliv jsem byl venku pořád. Miluju vlaky. Na kole jsem tajně jezdil z Havířova do Ostravy na hlavní nádraží. Tam jsem hodiny seděl a pozoroval je. Ve 12 letech jsem z kola spadl, probudil se v nemocnici a při pohledu do zrcadla se mi zhroutil svět a myslel jsem si, že už mi žádná holka nikdy nebude chtít dát pusu.

Podívejte se na klip k hitu Stella kapely Nebe s Přemkem Forejtem

Zdroj: Youtube

Taky jsem se dočetl, že šest z původních sedmi členů kapely, včetně Vás, studovalo v Havířově na ZUŠ hru na kytaru. Kolik Vám bylo, když jste začal přemýšlet o tom, že byste chtěl mít kapelu?

Byl jsem na konci základky, takže 14 let. Naučil jsem se první akordy a v tu chvíli mě kytara začala teprve bavit.

Jaké jste měl klukovské představy o tom, čím se budete živit? Chtěl jste být muzikantem, nebo byly i jiné varianty Vašeho dospělého života?

Úplně prvně jsem chtěl být novinářem a nejlépe sportovním komentátorem. Když jsem pak začal dělat různé brigády, hrozně mě bavila práce v kuchyni.

Zdroj: archiv P. Harazina

Narodil jste se krátce před sametovou revolucí v roce 1989. Co víte o historii Havířova z doby před Vaším narozením? Je Vaše rodina, rodiče, prarodiče nějak spjata s hornickou či hutnickou tradicí Havířova a celého regionu?

Vím toho, myslím celkem dost z vyprávění. Zrovna nedávno jsme si na Podlesí dávali sraz "u hříbku" a vedli debatu o tom, kolik dětí v Havířově asi zná tenhle pojem. A k té druhé části otázky - určitě ano, můj táta pracoval jako svářeč, v „eNHáčku“ pracovali i prarodiče. Jako dítě jsem tenhle region vnímal úplně jinak než teď. Hrozně mě tahle průmyslová oblast plná komínů, smogu a šedi, inspiruje.

Dětství na Šumbarku

Co se Vám vybaví, když se Vás zeptám na Vaše dětství v Havířově?

Věžáky a dvorky na Šumbarku, lesy a hospůdky s venkovním posezením, kam jsme chodili, rodiče tam klábosili s přáteli a my lítali po prolézačkách a s balónem. Kdybych měl jmenovat, tak si jako první vybavím U Třísky, tam byly senzační houpačky vedle trati, U Jelena nebo místo vedle šumbarského hřbitova, kam jsme velmi často chodili opékat párky.

A co Vaše koníčky kromě hudby? Máte nějakou jinou „vášeň, vedle hudby?

Mám opravdu rád dobré jídlo a často vařím, ale ještě radši mám v poslední době chození po různých restauracích a jsem rád, že je kvalita různých podniků v okolí na vzestupu. Kromě jídla je mým velkým „koněm“ sport, ať už aktivní, tak pasivní. Chodím na Baník i AZ (prvoligový hokejový tým Havířova – pozn. aut.) , a zároveň pravidelně hrajeme s přáteli fotbal, tenis nebo badminton.

Podívejte se na klip k songu Pláštěnky

Zdroj: Youtube

Moravskoslezský kraj, Ostrava, Karviná nebo právě Havířov jsou v očích lidí z „české“ části republiky oblastí „Dálného Východu“, kde se plynule přechází na Slovensko a Ukrajinu… prostě to tady považují za Zapadákov? Jak tento region vnímáte Vy? Líbí se Vám život v Havířově? Neuvažoval jste o přesunu někam do Čech, blíž ku Praze, jako to třeba udělal Richard Krajčo?

Uvažoval, ale už je to dávno, co jsem tenhle názor přehodnotil. Když jsem začal do Prahy (kterou považuji za jedno z nejkrásnějších měst na světě) pracovně dojíždět, začala mi hrozně vadit ta velikost města, ruch a zjistil jsem, že to „maloměsto" odkud pocházím, je mi mnohem bližší.

Nebe a Krajčo

Á propos, vzpomenete si na své první setkání s Richardem Krajčem? To muselo být době, když už jeho kapela Kryštof stoupala vzhůru…

Ano, tuším, že to bylo na Hornických slavnostech v roce 2005. Měl jsem připravené otázky pro rozhovor.

Když už jsme u Richarda Krajča… Ten impuls ke spolupráci s kapelou Nebe vyšel od Vás, nebo od něj??

Od něj, ale naběhli jsme si. Kdysi nám dal e-mail a my mu posílali naše písně. V roce 2011 nám pak velmi pomohl s prvními kroky v hudební branži.

Jedním z členů kapely Nebe je Tomas Kuluris… V Kryštofech hraje Nikos Petros Kuluris… To jsou bratři, nebo bratranci?

Bratři. Nikos má mimochodem taky hrozně rád gastronomii a dle mého soudu peče nejlepší chleba, jaký jsem kdy v životě jedl.

S většinou kamarádů z „lidušky“ hrajete v kapele. Už spoustu let. Je to velké přátelství? Řekl byste, že jsou jako vaše rodina?

Určitě. Jsme spolu víc, než půlku našich životů.

Petr Harazin se letos oženil, podívejte se na klip k jeho písni pro milovanou Agátu

Zdroj: Youtube

Nejen z Havířova, ale i z okolí, například z Frýdku-Místku nebo Třince a okolí pocházejí aktuálně poměrně úspěšné hvězdy české hudební scény. Ale pochází odtud také modelky, známí manažeři nebo herci… Čím to podle Vás je, že právě třeba v Havířově je tak velká líheň, nejen hudebních talentů?

Možná tím, že tady nic není zadarmo. Člověk se v tomhle kraji dost nadře a každá nová příležitost je pro něj obrovskou výzvou, do které se pouští s respektem a pokorou. Pár dní zpátky jsem šel cestou od naší staré zkušebny a vzpomněl jsem si, jak jsem tudy šel poprvé v zimě, měl jsem mokro v botách a dostal jsem zprávu, jestli bych se chtěl podílet na písni Cesta. Cítil jsem se tak, že mi po letech neustálého prožívání hudby, přišla další skvělá karta.

Prozraďte nějaké své hudební idoly. Ať už české nebo světové…

Z českých je mým největším idolem momentálně David Stypka. Přijde mi, že jeho texty míří přímo „na komoru“. Ze zahraničních interpretů mám nejraději Coldplay, na tom se asi nikdy nic nezmění.

Poslední píseň pro Karla Gotta

Je vám 31 let, máte kapelu, skládáte a jste také spoluautorem textu a hudby k poslední písní Karla Gotta. Už Vám došlo, jak jste se tímto zapsal do českých hudebních dějin? Jak byste několika slovy charakterizoval Karla Gotta, se kterým jste se osobně poznal?

Já jsem Mistra poznal jen na chvíli při natáčení klipu. Pozdravili jsme se, popřál jsem mu zdraví a cítil, jak velká osobnost přede mnou stojí. A určitě mě hřeje na srdci, že jsem se mohl na vzniku písně "Srdce nehasnou" podílet.

Na skládání textů i hudby máte evidentně talent. Během loňského pobytu v opavské psychiatrické léčebně Vás oslovil režisér David Vigner, shodou okolností také rodák z Havířova, s prosbou, abyste pro jeho film složil titulní píseň. Vznikla tak píseň Kvit, kterou jste s kapelou také nahráli a nazpívali.

Byla to souhra náhod. Jednak proto, že jsem měl už jednu sloku písničky napsanou a navíc byla k filmu Abstinent, kde hlavní roli dostal Josef Trojan, a je o mladém klukovi, který pobývá v protialkoholní léčebně.

Podívejte se na klip k písní Abstinent

Zdroj: Youtube

Aktuálně je v kurzu klip vaší kapely, ve kterém zpívá jeden z porotců soutěže MasterChef, v civilu kuchař Přemek Forejt. Můžete přiblížit, jak to všechno vzniklo, že jste se potkal s Přemkem, že jste mu napsal písničku a dokonce vznikl klip, který má na YouTube přes dva miliony zhlédnutí? Co vy na to? Čekal jste takový úspěch?

Měli jsme v havířovském Jazz Clubu takovou talkshow, do které jsem si Přemka pozval. Chtěl jsem to představení ozvláštnit něčím netradičním, tak jsem napsal takovou folkovou písničku o jeho dcerce. Nakonec jsme ji v rámci talk show nepředvedli, jelikož byl Přemek nemocný a kašlal a nechtěli jsme kazit dobrý zážitek z rozhovoru. Přemkovi se ale ta píseň moc líbila a tak slovo dalo slovo a rozhodli jsme se, že ji natočíme. A upřímně, trochu jsem čekal, že bude úspěšná. Jednak vím, že umíme s kapelou napsat opravdu dobré písně a pokud do toho jdete navíc s člověkem, po kterém se na ulici lidé otáčejí na každém kroku, mělo to ty předpoklady.

Vzpomenete si, co Vám řekl Přemek, když jste mu nabídl, že pro něj máte písničku? Bránil se moc tomu, že bude zpívat?

Nebránil se vůbec. Naopak se mě jako první zeptal, jaké tam jsou akordy, že je to skvělé a chce se tu píseň naučit na kytaru.

Aktuální krize je zkouškou, která posílí

Když se budeme bavit o vaše osobním životě, máte za sebou protialkoholní léčbu, nový život, před pár týdny jste se oženil. Jaké máte plány do dalších let?

Mám v plánu dělat pořád věci, které mě baví. Teď je ta doba celkem složitá, dokáže vysvléct člověka donaha a každý si v ní musí hledat jinou cestičku než tu, kterou si celý život buduje. Ale upřímně si myslím, že pro mě osobně je tohle období další zkouškou, která nezabije, ale posílí.

Rok 2020 je specifický pandemií, která ochromila prakticky celý svět, spousty aktivit, práci umělců nevyjímaje. Jak Vy trávíte letošní podzim? Koncertovat nemůžete, jak trávíte současné dny, týdny?

Chodím denně na procházky a poté skládám. Snažím se podporovat své oblíbené podniky, takže denně navštěvuji různá „okénka“. Pomáhám ženě s její prací a to jsou aktivity, které mi dohromady zaberou celý den. A téměř každý den sleduju nějaký sportovní přenos, hodně si „ujíždím“ na anglické Premier League.

Jak se nemožnost koncertovat, tedy vydělávat si na živobytí projevila u členů kapely Nebe?

Máme naštěstí každý ještě jiné zaměstnání, někdo dělá v obchodě, jiní učí nebo provozují klub. Ale v určitou chvíli i u některých mých přátel převládala beznaděj. Náš bubeník je pilot, učitel hry na bicí a sám na ně hraje v kapele a když najednou nemůžete dělat vůbec nic, je to dost skličující.

VIZITKA

Zdroj: archiv P. HarazinaPetr Harazin



vystudoval vysokou školu se zaměřením na cestovní ruch a může užívat titul Bakalář. Má dva sourozence, sestru Ivanu a bratra Jana. Jako své koníčky uvádí na prvním místě hudbu, sport a vaření. Mluví-li držitel Ceny Ochranného svazu autorské v kategorii Nejúspěšnější skladatel do 30 let za tok 2012 o nejbližších životních plánech, říká: „Chci dělat pořád to, co mě naplňuje radostí.“