Od tvůrců seriálu Lajna můžeme od 22. dubna sledovat nový seriál režiséra Vladimíra Skórky s názvem sKORO NA mizině. Téma je překvapivé a nečekané, především od jejich představitelů. Týká se totiž umělců, kteří jsou v období koronaviru dlouhodobě bez práce.

S nápadem přišel Vladimír Skórka, který vymyslel koncept, co by také mohl současné umělecké situaci trochu pomoci.

„Přišel za námi a přednesl nám nápad, do kterého jsme se hned poté společně pustili. Herci Divadla Mír i herci jiných divadel se v seriálu budou postupně objevovat, nicméně je to především projekt Vladimíra Skórky,“ řekl pro Deník majitel Divadla Mír a herec Albert Čuba.

Kolik bude mít nový seriál sKORO NA mizině dílů, je zatím otázkou. „Máme pilotní díl, který uvede diváky do tématu, a také podle ohlasu uvidíme, jak by se případně pokračovalo dál,“ zmínil Albert Čuba.

Situace, která zastihla všechny umělce, je nezáviděníhodná, o to více je překvapivé, že seriál půjde až do černého humoru, který bude na tuto situaci reakcí.

„Je to celé inspirované současným stavem a volně i nějakými dalšími věcmi, které se v divadlech odehrály, ale vše je zde bráno s nadsázkou. Řekl bych, že je to až černý humor, nicméně úplnou srandu si z toho zase neděláme,“ doplnil Čuba, kromě kterého budou v tomto novém počinu vystupovat další herci – například Štěpán Kozub, Vladimír Polák, Robin Ferro nebo Josef Kaluža.

„V dalších dílech bude možná divadelní prostředí pozměněno a scény budou i z jiných divadel. Divadlo Mír je v tomto případě zatím spíše startovací,“ dodal Albert Čuba.

K TÉMATU

"Roušky šít neumím, plicní ventilátory neumí vyvinout asi nikdo z nás, tak přicházíme s pomyslnou rouškou seriálovou. Doufáme, že nejen pobaví diváky, kteří nyní kvůli karanténě tráví většinu času doma, ale také že pomůže hercům a tvůrcům, kteří jsou nyní - jak už napovídá sám název seriálu - skoro na mizině," uvedl režisér Vladimír Skórka.

Prvotní nápad vznikl na konci března a již 10. dubna byla natočena první epizoda. V seriálu se představí nejen herci ostravského Divadla Mír v čele s osobitým seskupením Tři tygři, ale také Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Michal Suchánek, Jana Bernášková a Rudolf Merkner.

"Dostat v karanténě nabídku natáčet seriál se rovná zázraku! Ráda si ze sebe dělám srandu a tady jsem měla možnost si zahrát trochu cvoka. Točila jsem i se zraněním, které jsem taky prodala. A navíc Ostrava je má srdcovka, takže jsem neváhala ani minutu. Zároveň jsme tak trochu navázali na předešlou spolupráci, kdy jsem s Vláďou Skórkou točila seriál Hasiči," sdělila Bernášková, která ocenila i to, že mohla pracovat z pohodlí své chalupy.

V seriálu herečka hrála přes aplikaci Face Time umožňující videokonferenční hovory. "Tento typ režírování jsem zažil poprvé. Bylo to dost neobvyklé a o to více zajímavé," podotkl Skórka, který stejně jako celý štáb pracoval bez honoráře. "Michal Suchánek se dokonce nabídnul, že v seriálu nejen zahraje, ale že nám pomůže napsat scénář, což nám s Martinem Šimičkem velice pomohlo, protože času bylo strašně málo," dodal.

Sitcom na pozadí koronavirové pandemie připravuje i Česká televize, která oznámila natáčení seriálu Láska v čase korony. Natáčí se s robotickými kamerami a s minimálním štábem, na scéně jsou spolu jen herci, kteří žijí ve společné domácnosti, a mezi ostatními herci je při natáčení bariéra, například dveře. Scénář i organizace natáčení vzniká během telekonferencí a ve vysílání ČT se seriál objeví od 27. dubna. (Zdroj: ČTK)