"Turnaj pořádáme potřetí, máme rok 2020 a tak jsme si řekli, že by nebylo na škodu něčím ho ozvláštnit. Proto jsem oslovil jednu místní kapelu, jejíž členové se tohoto úkolu s radostí ujali," přibližuje Radim Slíva z pořadatelského ústředí turnaje okolnosti, které předcházely vzniku písně.

„Jmenuje se Light the Flame a já jí říkám odlehčená badmintonová píseň. Zpívám ji v angličtině, pochopitelně proto, že je určená (nejen) účastníkům turnaje, což jsou v naprosté většině cizinci, tak aby rozuměli textu,“ prozradil autor hudby i textu Jan Varga, jinak vůdčí postava karvinské kapely FoPa.

"To bylo zadání od Radima Slívy a myslím, že věděl, proč to chtěl. Pro toho, kdo angličtinou nevládne tak dobře, že by rozuměl, je text o tom, že každý člověk v sobě může objevit sílu, aby se hýbal, aby „zahořel“ pro sport. Ke zhlédnutí je na webových a faebookových stránkách Kabal a na YouTube. Mám k dispozici i český text, tak ho někam na internet pověsím,“ slíbil dále Jan Varga.

Klip k písni nahrál Varga s kolegy z kapely a sbory obstarali zpěváky věhlasného karvinského souboru Permoník.

Podívejte se na klip FoPa a Permoníku Light the Flame

Nahrávka i klip vznikly ve studiu místního muzikanta Bena Konstantinidise v Petrovicích u Karviné. „Nějaké podklady jsem si připravil doma a zbytek jsme ve studiu nahráli za dvě odpoledne,“ prozradil Jan Varga, který už se těší, až hymnu badmintonového turnaje bude naživo hrát s kapelou o víkendu přímo v Karviné.