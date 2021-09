„Je to náš poslední festival letošního roku,“ prohlásil frontman a zpěvák kapely Cocotte Minute Martin Zeller na závěr svého pátečního koncertu. A zároveň tím popsal i postavení festivalu FM City Fest.

I ten se totiž stal posledním velkým letošním festivalem v Moravskoslezském kraji, ne-li v celé České republice.

Festival nabitý zvučnými jmény i žánrově musel uspokojit většinu návštěvníků od dvanáctiletých slečen s Benem Cristovaem až po ty starší s kapelami Mňága a Žďorp či Buty.

Na pódiích se objevili i Pokáč, Lenny, Divokej Bill, Rybičky 48, Ewa Farna, Jelen a samozřejmě „domácí“ Mirai.

„Je to výjimečná událost hlavně díky vám, a taky trochu díky nám,“ řekl v průběhu závěrečného koncertu směrem do hlediště Mirai Navrátil, který akci spolupořádá. A divoký potlesk a pískot mu dal zapravdu.

„Oba dva dny byly skvělým zážitkem, najednou jsme se vrátili do normálního světa bez roušek a se skvělou hudbou,“ popisovala své pocity devětatřicetiletá Andrea z Frýdku-Místku.

A co jí zaujalo nejvíce? „Obrovsky emotivním zážitkem bylo vystoupení kapely Davida Stypky s hosty, kteří zpívali jeho písně. To nám vhánělo slzy do očí,“ řekla Andrea o koncertu zpěváka, který prohrál svůj boj s rakovinou ve spojení s koronavirem a vystoupení na FM City Festu se nedočkal.