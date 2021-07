Před samotnou projekcí se mohli návštěvníci kina vyfotit s herci, nechyběl bohumínský rodák Štěpán Kozub, dále Tomáš Magnusek a Martina Babišová.

Diváci v Ostravě byli vůbec prvními, kteří měli možnost film vidět, pro velký zájem se nakonec promítalo hned ve dvou sálech. Další předpremiéra se uskuteční 27. července v Praze.

„Děkujeme, že jste přišli. Film se jmenuje „poslední velká akce“. Ale to neznamená, že to je poslední. Chystáme samozřejmě velkou filmovou sérii, když to bude úspěšný film. Proto bychom potřebovali, abyste nám pomohli sály naplnit. Když se vám to dnes bude líbit, tak abyste vzali kamarády, rodinu a šli na to znova. A když se vám to nebude líbit, abyste udělali to stejné. Zkuste v sobě najít sílu, utratit další peníze za náš film, my potřebujeme, aby ta poslední velká akce nebyla poslední,“ uvedl s nadsázkou a úsměvem dramaturg a producent filmu Vratislav Šlajer.

Zdroj: Youtube

Premiéra to nebyla jen pro diváky, ale i pro některé herce, kteří finální podobu snímku viděli právě až na ostravské projekci. „My jsme dnes všichni trochu nervózní, protože zatím film vidělo jen pár lidí, včetně nás,“ dodal.

Vděčný za návštěvu byl i režisér Andy Fehu. „Děkuji, že jste tady, že máte o film zájem a děkuji všem, kteří na něm spolupracovali. Jste první diváci, na vaše reakce budu celý život vzpomínat,“ konstatoval režisér.

A vzpomínat bude nejspíše v dobrém, protože dle odezvy publika bylo zřejmé, že je snímek zaujal.

Šimon alias Shoky (Štěpán Kozub) a Martin alias Morthy (Jakub Štáfek) jsou dva nerozluční kamarádi, kteří se zároveň živí jako youtubeři. Jejich poslední video se ale u fanoušků vůbec nesetká s úspěchem, jejich kanál přestane vydělávat a youtuberské kariéry obou aktérů takřka visí na vlásku. A právě v tento okamžik se zrodí nápad na úplně poslední akci, která je má zachránit od debaklu.

Osudovým se jim stane místo u dálnice D1, přezdívané Devět křížů, které je opředeno záhadnými zjeveními mrtvé nevěsty. Ke svému poslednímu „husarskému kousku“ přizvou ještě prodavače vysavačů a obstarožního youtubera Radomila (Tomáš Magnusek), svéráznou lovkyni duchů Lucii (Martina Babišová) a ctižádostivou influencerku Sáru (Andrea Daňková). Film podpořil i Státní fond kinematografie a Jihomoravský filmový nadační fond.