Mezi dirigenty a „dechaři“ se stal pojmem. Noblesní člověk, jemuž se tóny staly životním osudem.

Poslední rozloučení s Karlem Briou se uskuteční ve čtvrtek 20. srpna ve 12 hodin v obřadní síni krematoria ve Vsetíně.

Rodák z Mariánských Hor získal hudební vzdělání na Vyšší hudebně pedagogické škole v Ostravě, kde studoval hru na lesní roh.

Později studoval obor dirigování na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Profesionální praxi prošel v operním orchestru někdejšího Státního divadla v moravskoslezské metropoli a v ostravské (nyní) Janáčkově filharmonii.

Do povědomí široké veřejnosti se dostal zejména jako dirigent několika ansámblů – Dechového orchestru Májovák Karviná, s nímž získal dvě zlaté medaile na světové soutěži v holandském Kergrade nebo Dechového orchestru Valaška.

Největší úspěchy sklízel s Dechovou harmonií Janáčkovy konzervatoře Ostrava, s níž mnohokrát zvítězil v soutěži Concerto Bohemia. Byl spoluzakladatelem komorního souboru Kaemi Corni.

Působil též jako hudební redaktor v Českém rozhlase Ostrava a pedagog zdejší Janáčkovy konzervatoře.

„Z velké části jsem svůj život prožil velmi krásně a příjemně, díky svým nejbližším. A lidí, kteří mi ublížili, nebylo moc, ale jim jsem už odpustil, protože většinou to byli rozmazlení kariéristé, a jak se říká, s takovým člověkem nenaděláš nic, sám asi na to těžko přijde, že je nebezpečný pro své okolí… Ale to pozitivní, co jsem prožil s hudbou, určitě převládá a těch osobností, co jsem při tom potkal, bych přál každému…,“ sdělil mi před časem moudrý a skromný umělec Karel Bria. S jeho úmrtím odešla výrazná hudební osobnost České republiky.