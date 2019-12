„Je to taková vzpomínka na naše dětství a mládí a na naše oblíbené seriály, na které jsme se tehdy rádi dívali,“ uvádí při natáčecí pauza baskytarista kapely Luděk Mrižo.

Režisér klipu Lukáš Bulava, kterému technicky pomáhá Tomáš Pletnický, mezi tím jednomu z dětí vysvětluje jeho roli. Děti členů kapely i jejich přátel totiž v klipu vystupují, stejně jako kapela a její přátelé. „Je to náš první profi klip. První nám dělal kamarád z Brna a byly to záběry z party na jedné chatě na česko-slovenském pomezí, druhý jsem dělal já, to byly záběry ze studia a soustředění kapely na horách,“ popisuje dále Luděk Mrižo.

„Musím říct, že jsme si hned od počátku sedli ve společné představě a tváři videoklipu. Obdivuji jejich zápal a zručnost, kterou jsem s radostí během přípravy a natáčení pozoroval. Vše šlo v podstatě samo a užívali jsme si každý natáčecí den. Téma klipu nás navíc po celou tu dobu sbližovalo, protože máme rádi dobové filmy a seriály. Byla to pro všechny velká výzva a zajímavé dobrodružství se vrátit do doby našich oblíbených postav z československých seriálů a já jsem štastný, že jsem dostal jejich důvěru. Natáčet s dětmi je vždy uvolněná pohoda,“ pochvaluje si pak samotný režisér Lukáš Bulava pro přítomný tisk.

Píseň Pohádková je jednou ze sedmi, které All Skapone´s nahráli na nejnovější album Divné věci. Pro milovníky artefaktů a fyzických nosičů si kapela připravila neobvyklý dárek. Kazetu, ve které byla umístěna fleška s nahrávkou. Vtip se podařil a limitovaná série sto kusů je pryč.

Nové album je ale k poslechu i digitálně, v této podobě vyšlo u vydavatelství Supraphon. A v čem je jiné, než ta předchozí? „Je postavené především na našich autorských textech, když to předchozí byly zhudebněné básně Františka Gellnera. A jiné je i hudebně, tentokrát jsme i více experimentovali a zkoušeli, kam hudebně dokážeme zajít,“ říká kapelník, kytarista, zpěvák a skladatel All Skapone´s Marian Pawlas, který pak s celou kapelou po natáčení vyběhli nahoru Na Bečky a odehráli tu další ze svých povedených koncertů.

Premiéra klipu Pohádková bude veřejná. Klip i další záběry z natáčení si fanoušci kapely mohou přijít prohlédnout 30. listopadu od 20 hodin do karvinské restaurace Podkova.