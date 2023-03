Rocková kapela Doga se vrátí na místo činu. Letos na podzim opět vyrazí do Spojených států amerických, kde má v plánu odehrát několik koncertů jako za starých časů – v hospodách a barech podél legendární dálnice Route 66.

Rocková kapela Doga převzala na koncertě v ostravském klubu Garage platinovou desku za prodej dvojalba Respekt. | Foto: se svolením kapely Doga

Právě tato legendární silnice tvoří exteriéry ke klipu, který tam kapela loni v dubnu. Pracovní výlet za oceán kapela to oznámila na nedávném koncertem v ostravském klubu Garage při příležitosti převzetí platinové desky za prodej dvojalba Respekt, které vydala v roce 2021.

Je to zřejmě poprvé v historii české hudební scény, co česká kapela vyráží hrát na Route 66. Výprava hudebníků s fanoušky a doprovodem projede několik států (např. Arizona, Nevada, Oklahoma, Missouri, Texas) a odehraje čtyři koncerty. Pátý je zatím v jednání.

„Moc se těšíme. Navíc s námi jede i 40 fanoušků, takže to bude něco jako dovolené s Dogou, které jsme pořádali dlouhých 18 let,“ řekl frontman kapely, kytarista a zpěvák Roman Izzi Izaiáš.

V Las Vegas kapela s doprovodem přistane 10. října a dva dny ve městě hazardu pobude. Motorky ale tentokrát vypustí a přemisťovat se bude v dodávkách. „Koncerty budou akustické, protože do hospod se víc hodí,“ oznámil Izzi.

David Havlena, v jehož hlavě se nápad na miniturné 66 Pub Tour zrodil a které zorganizoval, považuje za unikátní počin, když nějaká kapela po Route 66 jede a hraje tam. Vybrali jsme krásné hospody známé z filmů a klipů. Například ve městech Oatman nebo Kingman, kde jsme natáčeli před rokem. Denně najedeme okolo 200 mil a naším cílovým městem bude St. Louis,“ říká Havlena.

Dodává, že když se místa vystoupení v podnicích podél legendární silnice domlouvalo, velmi rychle se to rozkřiklo a prakticky okamžitě začaly chodit nabídky na ubytování z Texasu nebo Kalifornie.

Zpívat se bude samozřejmě v češtině, ale píseň Route 66 bude Izzi zpívat v angličtině. „Už začínám s pilovat výslovnost a jižanský přízvuk,“ oznámil.

Pro potřeby vystoupení kapela nechá do angličtiny přetextovat píseň Poletuju (I like to fly).

Na turné bude vznikat také dokument a Havlena by rád natočil klip k písni Tohle je dobrý, která vyšla na dosud poslední desce.

Výprava fanoušků zatím není kompletní a stále jsou volná místa. Do Česka se výprava vrátí 21. října.