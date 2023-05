Zpěvačka Olga Lounová v květnu vyrazí na krátké jarní turné. Jeho poslední zastávku si naplánovala do Karviné.

Zpěvačka Olga Lounová. | Foto: se svolením Olgy Lounové

Olga Lounová postupně vystoupí v Pardubicích, Brně, Českých Budějovicích a v Karviné, kde své turné Memento mori 18. května uzavře. „Karvinou miluju! Diváci jsou tady vždycky velice akční a umí se bavit. Vlastně celkově všichni z okolí Ostravy a severní Moravy se umí bavit. Ráda k vám jezdím,“ řekla zpěvačka pro Deník.

V létě jste vystupovala v Hukvaldech, v zimě zase v Orlové. Místní kraj máte ráda, že?

Jak vidíte, tak ho mám velice ráda. Snažím se alespoň jednou ročně do těchto míst přijet, je to kraj mého dětství. Každý rok jsme sem jezdili po Vánocích na hory a trávili jsme zde i každého Silvestra.

Už jste v Karviné někdy hrála?

Ano, hrála. Teď se těším na to, až dcerušku budu moct brát i na výlety. Spojím práci s výletováním. Ale zase nechci, aby to vyznělo tak, že dcerušku budu tahat po všech čertech, to zase ne.

Jaké vaše jarní tour bude? Na co se diváci mohou těšit?

Bude intimnější než klasické koncerty. Představíme tam s kapelou nejen hity, ale i nové písně z nedávno vydané desky. Mám ráda, když se nejen zpívá, ale i dobře baví. Dojde i na humor! Těším se. Větší koncert si pak nadělím v příštím roce, v březnu, kdy vystoupím v 02 universum. To doufám, za mnou dorazíte. Bude to veliké!

Plánujete během léta i nějaké festivaly?

V letošním roce jsem omezila činnost, ale pár festivalů tam s kapelou máme. Ráda se vracím na Sázavafest, kde letos vystoupím odpoledne.

Kromě zpívání taky jezdíte rallye. Závodila jste někdy i v našem kraji?

Blízko vašemu kraji jsem závodila několikrát. Ať už to bylo na Barumce ve Zlíně nebo Valašské rallye.

Před časem jste vydala novou desku Memento Mori. Jaké na ni máte ohlasy?

Nová deska má velký úspěch, protože nám nestačil ani první výtisk, takže se nechala dělat druhá várka. V těchto dnech jdou z ní ven i první singly, které nasazují rádia. Mám obrovskou radost.

Nedávno jste se stala mámou. Jak moc vám Arianne změnila život?

Arianne je to nejlepší, co jsem mohla v životě vytvořit. Mám z ní obrovskou radost a užívám si každý okamžik. I proto je koncert v Karviné jednou z mála výjimek.

Máte za sebou už i několik koncertů coby máma. Vozíte na ně dceru s sebou?

Nemám v tuhle chvíli plnohodnotné koncerty, vždycky vystoupím někde jako host s kratším setem, takže mám Ariannku s sebou. Těsně před vystoupením ji nakojím a hlídá tatínek. Těch pár desítek minut to zatím beze mě vždy perfektně vydržela.

A co závodění, budete v něm pokračovat, nebo si dáváte pauzu?

Od závodů mám zatím pauzu, ale doděláváme dokument o Dakaru, který už brzo spatří také světlo světa. K němu pojedeme besedy, které budou spojeny s promítáním.