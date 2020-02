Gregorian je hudebním seskupením sahajícím až do devadesátých let, kdy byl na hudební scéně zaznamenán vzestup hudebních kombinací, které byly k sobě zdánlivě protikladné.

Jedním z nejúspěšnějších projektů se stali Gregorian, uskupení pěvců, kteří popové a rockové hity přetavili do chorálové podoby a dodnes s tímto programem vyprodávají sály.

Jedním z největších hitů Gregorian za celou jejich kariéru se stala skladba Moment of Peace, kterou natočili se zpěvačkou Amelií Brightman, sestrou slavné pěvkyně Sarah Brightman, která se stala múzou muzikálového skladatele Andrewa Lloyd Webbera. Amelia Brightman bude rovněž jedním z hostů na ostravském koncertě Gregorian. Kromě ní s pěvci vystoupí zpěváci Narcis, Chris Tickner a houslistka Pauline Moser.

Diskografie Gregorian obsahuje stěžejní světové hity přetransformované do gregoriánského chorálu tak, aby líbivá podoba nebyla nikterak nápadná, ale ani prvoplánově jednoduchá.

Mezi nejznámější přepracované skladby patří například Nothing Else Matters od Metallicy nebo v rámci novějších hitů Viva La Vida od Coldplay. V rámci new age tvorby kapela svou popularitou předčila i své stylové souputníky – skupiny Enigma a Era.

Koncert Gregorian slibuje nadčasový zážitek už svým charakterem a netypickým konceptem celého vystoupení.

Na ostravský koncert Gregorian, který se uskuteční 11. března 2020 v Ostravar Aréně, si mohou zájemci koupit vstupenky v hodnotě 1590, 1390, 1190, 990, 790, 590 a 390 korun.