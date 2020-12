„Je to bohužel tak. Původně plánovaný prosincový program není z důvodu zpřísněných hygienických opatření a zákazu zpěvu aktuální. A obávám se, že i Novoroční koncert, který máme naplánovaný ve fryštátském kostele na 9. ledna, budeme také muset odvolat. Ale nepředbíhejme, uvidíme,“ říká prezident sboru Permoník Petr Kazík.

Milovníci sborového zpěvu a fanoušci Permoníku tak budou před letošními Vánocemi ochuzeni o vystoupení sboru na několika místech v Karviné a Ostravě, včetně vystoupení v Multifunkční hale Gong, kde měl sbor společně s pěvkyní Patricií Janečkovou zpívat známé filmové melodie. Akce už má ale nový, jarní termín

Do New Yorku až napřesrok

Situace s (ne)vystupováním je však o to prekérnější, že na celý příští půlrok má Permoník naplánované akce, které jsou součástí oslav 55 let existence sboru.

Koncem března se má sbor představit na dvou koncertech opět v ostravském Gongu, kde se (snad) konečně představí v doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava a skupiny Queenie, nejúspěšnějšího revivalu legendární britské rockové skupiny Queen.

Co však Permoník příští rok určitě neabsolvuje, jsou plánovaná vystoupení ve slavné newyorské koncertní síni Carnegie Hall. „Právě dnes podepisuji smlouvu, podle které se naše vystoupení přesouvá na březen 2022,“ prozradil Deníku v pondělí prezident Permoníku Petr Kazík.

Aby byl program oslav 55 let Permoník kompletní, nesmí chybět ani pocta jeho zakladatelce a dlouholeté vedoucí Evě Šeinerové, který začala v září natáčet Česká televize. Dokument nese podtitul Z Karviné do Carnegie Hall a premiéru by si měl dokument odbýt příští rok v září v karvinském kině Centrum.