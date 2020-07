„Vystoupení už máme potvrzeno. Navíc budeme zpívat v Českém centru v New Yorku a také na tamním českém konzulátu,“ říká Kazík.

Oslavy a připomínky 55 let fungování pěveckého tělesa se ale neomezí pouze na vystoupení v USA. Na prosinci se sbor představí na koncertě, kde bude za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava a společně s pěvkyní Patricií Janečkovou zpívat filmové melodie. Další koncerty jsou v plánu před Vánocemi a pak v březnu ve velké hale se skupinou Queenies.

„Moc se těšíme také na vystoupení na Colours of Ostrava příští rok v července, kde sbor vystoupí společně se saxofonistou Michalem Žáčkem,“ říká prezident Permoníku. Žáček se sborem absolvuje i dubnovou cestu do New Yorku.

Aby byla historie sboru úplná, nesmí chybět ani pocta jeho zakladatelce a dlouholeté vedoucí. „Letos v září začne Česká televize točit dokument, který nese podtitul Z Karviné do Carnegie Hall. Bude to částečně profil zakladatelky sboru Evy Šeinerové, částečně pak dokumentace dubnového zájezdu do USA,“ vysvětluje Petr Kazík s tím, že premiéru by si měl dokument odbýt příští rok v září v karvinském kině Centrum.