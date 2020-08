Cílevědomé pátrání po orchidejích může být ohromným dobrodružstvím, náhodné setkání nevšedním zážitkem. Snahy o záchranu orchidejí jsou mnohdy napínavým příběhem. Krása a rozmanitost orchidejových květů přímo vybízí k veršům.

Dokážete své nejzajímavější setkání s orchidejemi zachytit do slov? Přijímány jsou próza i poezie, inspirované osobním setkáním s některou z evropských orchidejí ve volné přírodě. Vždy uveďte lokalitu, kterou popisujete a byla vám inspirací, a svůj věk. Přijímají se pouze autorské texty. Své příspěvky do soutěže posílejte do 15. srpna 2020 na adresu souteze@csop.cz, do předmětu napište ORCHIDEJE. Uveďte rovněž své jméno a kontakt.

Namaluj orchidej

Květy orchidejí jsou proslavené svou krásou. Evropské druhy nejsou tak veliké, jako druhy tropické, ale tvary a rozmanitostí si jejich květy s exotickými příbuznými v ničem nezadají. Chcete-li se zúčastnit soutěže, vyobrazte libovolnou výtvarnou technikou (výjimkou fotografie či počítačové grafiky) minimálně tři různé druhy orchidejí, vyskytujících se volně přírodě. Vzhledem k ochraně orchidejí není podmínkou malovat podle živého vzoru.

Své výtvory posílejte do 15. srpna 2020 na adresu Český svaz ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4. Uveďte své jméno a kontakt.