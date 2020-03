Z pódia jim totiž hrál Rock & Roll Band Marcela Woodmana, který na plese zároveň oslavil třicet let na scéně.

Formace totiž vznikla na počátku roku 1990 a poprvé koncertovala právě na 1. originálním rock and rollovém plese, který se konal 10. března 1990 v sále restaurace U Mámy v Ostravě-Pustkovci.

„Tehdy jsme žili euforií z revoluce a vymysleli jsme, že uděláme americký ples, na kterém musí hrát americká muzika. Dali jsme proto dohromady partu, se kterou jsme chtěli udělat toto jednorázové vystoupení, nacvičili jsme asi padesát rokenrolových písní, posbírali staré saka po otcích a dědcích a šli jsme do toho,“ vzpomíná na začátky Marcel Lesník, frontman u nás zcela jedinečné kapely.

„Lidi tehdy na náš ples nejen přišli, ale bavili se až do rána, koncert měl úspěch. A my jsme si pak řekli, že když už jsme do toho dali tolik roboty se sehrát a nacvičit všechny ty písničky, tak to potáhneme ještě dál,“ doplňuje Lesník k tomu, jak se z jednoho koncertu stála už tři desetiletí trvající éra „Woodmanů“.

Sobotní třicátý rokenrolový ples v klubu Garage přenesl účastníky akce na úplný začátek do Ameriky 50. let, mnozí proto přišli v dobových kostýmech. Speciálním hostem večera byl Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, nechyběla ani bohatá tombola a o zábavu se postaral i Rosťa Petřík a jeho Praskání.