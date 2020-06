Tou je čtyřdenní happening v termínu, kdy měl letošní ročník probíhat – od 2. do 5. července 2020. Akce sice bude přístupná pouze jednomu tisíci lidí, pořadatelé se však přesto snaží udělat program akce co nejvíce atraktivní.

„Nařízení vlády nám znemožňuje udělat Beats for Love tak, jak jste na něj zvyklí, každopádně nic nevzdáváme a uspořádáme čtyřdenní happening ve stejných dnech, jako by měl být festival. Neotálejte s koupí vstupenek, bude se jednat o exkluzivní čtyřdenní party pouze a pravděpodobně pro 1000 party people,“ zmínil na sociálních sítích ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf.

Program této akce bude zveřejněn ve středu 10. června, předprodej, od kterého se očekává velký zájem, se pak spustí od pátku 12. června. „Jednotlivé dny budou rozděleny podle elektronických a tanečních hudebních žánrů a zatímco například v pátek ovládne Dolní oblast Vítkovic House a techno, v neděli pak budou návštěvníci moci užít si Hard Drum & Bass,“ nechal se slyšet festivalový ředitel marketingu Matyáš Ožana.

Kapacita akce bude omezena dle aktuálního nařízení vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví, v prostoru akce pak bude nutno dodržovat veškerá platná vládní nařízení. V prodeji budou pouze jednodenní vstupenky. Na všechny dny, kromě čtvrtka, kdy budou moci do areálu vstoupit i osoby od 15 let, se vztahuje pravidlo vstupu podmíněného plnoletostí.

Zdroj: Youtube

Více se může každý potenciální návštěvník dozvědět na webu www.b4l.cz, případně na facebooku, instagramu nebo youtube kanálu festivalu Beats for Love.