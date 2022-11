Proč jste se vůbec rozhodl pro recitál?

Lidé mě znají hlavně z kapely Kryštof, kde je velká show, mainstreamový tah. Ale kytara nabízí i více komorní sólové roviny. Nahrál jsem dvě kytarová alba – RetroSpektivu v roce 2018 a o dva roky později Kytaristu po hvězdách. S odstupem času jsem se nyní rozhodl pro live show. Recitál, který bude de facto průřezem z obou zmiňovaných alb.

Bude to v něčem jiné? Doznají skladby změn?

Určitě je to jiné v tom, že to bude živě, takže nálada bude oproti nahrávkám rozdílná. Některé věci jsou více improvizované, v každé druhé skladbě je k tomu prostor, i když témata a hlavní melodie zůstávají. Navíc je recitál doplněn o dvě nové skladby a coververze kapel, které mě inspirují. Za všechny budu jmenovat Imagine Dragons. Song ale neprozradím, to bude překvapení pro ty, co přijdou. Obecně půjde o spektrum od vážné hudby, přes orient, až po popovou a rockovou hudbu. Snahou je nabídnout zajímavé instrumentální vystoupení a zpřístupnit elektrickou kytaru širší veřejnosti.

Proč zrovna v Planetáriu?

Hezky se to vzájemně propojilo. Kytarista po hvězdách se do Planetária hodil, tak mi jeden kamarád navrhl, abychom to zkusili. Já byl nadšený. Stačila jediná společná schůzka s ředitelkou planetária, paní Svobodovou, paní Pavlorkovou z marketingu a s technikem panem Kolasou. Probrali jsme, jak by to mělo vypadat, aby to splňovalo daný zážitek a šli do toho.

Jaký to bude zážitek?

Spojení audia – elektrické sólové kytary – a vizuální stránky, jakou byste od prostředí Planetária očekával. Já budu hrát a za mnou budou na plátně probíhat vizualizace Vesmíru, planet a hvězd. Bude to zajímavé. To mohu slíbit.

Vy k ezoterice a podobným věcem máte vztah, viďte?

Ano. Těším se, že to bude nový zážitek a díky tomu to bude rozdílné i pro lidi, kteří v minulosti byli na recitálu v mém studiu Taurus Records. Bude to mít opět jiný rozměr.

Vaše vystoupení v Planetáriu se poměrně rychle zaplnilo, už dva týdny předem bylo vyprodáno.

Mne to nesmírně potěšilo a velice si vážím takového zájmu. Děkuji srdečně všem fanouškům za tak evidentní a výraznou přízeň. Recitál v tomto prostoru je naprosto optimální. Stále zůstává komorní atmosféra, zachovává se i potřebná blízkost k lidem, aby si během více než hodinu dlouhého programu plně vychutnali kytaru i plátno za mnou. Myslím, přeji si a doufám, že to bude originální zážitek pro nás pro všechny.

Je to konec roku takový, jaký jste si představoval?

Přiznám se, že do podzimu byl rok 2022 dost vytížený, měli jsme hodně akcí s kapelou. Především Kryštof kempy, které jsme si plně užili, ale je to také jeden z nejnáročnějších projektů. Pro lidi je to však velký zážitek, protože mohou být dva dny s námi v bezprostředním kontaktu. A nyní na podzim se vzhledem ke koncertní pauze Kryštofu našel čas i pro mé jiné koncertní aktivity. Což je také fajn a užívám si to. Jsem obecně moc rád, že se téměř vše v tomto roce vrátilo do starých kolejí.

Říkáte, že se vše vrací do starých kolejí. Zachovali jste si zájem lidí takový, jaký byl před pandemií?

Asi narážíte na to, že se možná čekal větší zájem obecně o kulturní akce. Za naší kapelu musím říct, že si v žádném případě nemůžeme stěžovat, protože fanoušci stále početně chodí na naše vystoupení. Jsme za to plní vděku a pokory. Zájem se ukázal i při výročním koncertu k deseti letům alba Inzerát, kde jsme vyprodali Fórum Karlín v Praze. Byl to krásný vzpomínkový koncert pro tři a půl tisíce lidí. Samozřejmě, někteří interpreti to mají zřejmě složitější, bohužel. Není dnes jednoduchá doba.

Co vás čeká v příštím roce?

Sólově uvidím, možná navážu na zmiňované recitály ve studiu Taurus Records, které mají své kouzlo v unikátním prostředí nahrávacího studia, i v tom, že lidé jsou mi naprosto blízko a vidí úplně vše. A to je, dle ohlasů návštěvníků, nevšední až fascinující zážitek. S Kryštofem máme diář našlapaný, od března jedeme turné po klubech, kam se po letech vracíme. Je to jiné, než velký koncert, ale o to intenzivnější kontakt s fanoušky. Pak budou České a Moravské Hrady, kde jsme také snad pět let nehráli. Čeká nás tím pádem návrat i na velké festivaly a na to se velice těším. Opět máme před sebou bohatý program.