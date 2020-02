"Jako úplný konec? Vážně? Tak to už svět nikdy nebude jako dřív," komentují konec klubu jeho návštěvníci a příznivci na facebookových stránkách Jamu.

Páteční rozloučení pak bylo ve velkém stylu. Zahrály kapely, které ke klubu i opavské hudební scéně neodmyslitelně patří.

Po mnohaletém fungování se provozovatele opavského klubu Jam rozhodli jeho působení ukončit. Páteční klubová noc byla ve znamení vzpomínek. Lístky byly vyprodány téměř hned po zahájení a klub celou noc praskal ve švech. Vzpomínali nejen návštěvníci, ale i hudebníci. Nejedna kapela totiž v tomto proslulém opavském klubu odstartovala svou hudební kariéru.

Jednalo se o gró opavské undergroundové scény a právě díky spojení sil všech vystupujících se tento večer vůbec uskutečnil. Jako první zahrála kapela Ghostface. Další byla kapela Proti směru, která je s tímto proslulým klubem spojena už od samých začátků. Hudebníci z Cocaine party, kteří od roku 2018 nekoncertují, se kvůli tomuto večeru dali opět dohromady a postarali se o pořádnou show.

„Nakonec se všechno vydařilo. Měli jsme z toho velké obavy, protože přišlo hodně lidí. Velká spousta z nich se do klubu ani nedostala. Když jsme zde v roce 2018 hráli naposledy, bylo to pro nás jiné. Tenkrát jsme to brali jako naši poslední show. Dnes jsme po dvou letech vystoupili výjimečně. Dohromady jsme se dali jen proto, že se Jam zavírá, další koncert už s kapelou určit neplánujeme. My jsme tady vyrostli. Pojí se s tím spousta emocí, první koncerty, první lásky. Je to smutné,” zhodnotil večer Michael Kotzur, člen kapely Cocaine party.

Jako poslední se představil Jan Kunze a Vladimír Jaške, dvě výrazné opavské umělecké osobnosti, se svým projektem Munroe. Atmosféra byla nepopsatelná. Jam skončil a společně s ním i jedna éra.

Zcela závěrečná akce, tedy sobotní drum n bass party, pak trvala do nedělních ranních hodin.

Aneta Macolová