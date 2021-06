„Bohužel, operní soubor Národního divadla Brno dnes oznámil, že na Hukvaldy nepřijede a operetu Polská krev pro naše diváky neodehraje. Ačkoliv je ze strany festivalové produkce vše nachystáno a předpověď počasí z letiště Mošnov je příznivá, operní soubor z Brna se v souvislosti s událostmi z předchozí noci na jižní Moravě obává nestálosti počasí,“ říká Jaromír Javůrek, ředitel MHFLJ.

Pro festival to znamená velkou ránu. „Nejen z produkčního hlediska, protože veškerá technika a podium už v hukvaldské oboře stojí – tak zejména pro naše diváky, kteří představení téměř vyprodali. Je nám to velmi líto, ale bez brněnských umělců jsme nuceni zrušit celý sobotní program včetně workshopu pro děti a dospělé. O to víc zvu diváky na nedělní velké finále, kde v hukvaldském amfiteátru vystoupí vynikající sopranistka Kateřina Kněžíková s Janáčkovou filharmonií Ostrava pod vedením dirigenta Roberta Jindry. Předpověď počasí i kvalita umělců napovídá, že nás čeká výjimečný kulturní zážitek,“ dodává Javůrek.

Vstupné bude divákům řádně vráceno. Vstupenky zakoupené on-line budou automaticky stornovány a peníze vrátí přímo Colosseum ticket (lhůta pro vrácení peněz je 90 dnů). Vstupenky zakoupené v informačních centrech a na pokladnách, prosíme, vracejte v místě nákupu. Za komplikace se omlouváme.

O Festivalu



Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka vznikl v roce 2018 sloučením dvou významných festivalů klasické hudby nesoucích jméno Leoše Janáčka: Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy. Jeho cílem je prezentace děl klasické hudby v Moravskoslezském kraji s důrazem na dílo a odkaz Leoše Janáčka, v podání špičkových českých a zahraničních umělců a souborů. Festival je dlouholetým členem Evropské festivalové asociace, kde je společně s Pražským jarem jediným zástupcem České republiky a reprezentuje tak české festivalové dění a českou klasickou hudbu i na této platformě.