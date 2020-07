Snímek natočená v česko-polsko-irské koprodukci vypráví příběh českého léčitele Jana Mikoláška, jehož klienty bylo mnoho známých osobností soudobé české politiky i společenského dění. Hlavní děj filmu se odehrává v 50. letech 20. století a vypráví střetu Mikoláška s mašinérií komunistického systému.

Jedním z taháků letošní těšínské filmové přehlídky bude retrospektiva věnovaná tvorbě Miloše Formana - proslulého českého režiséra, autora filmů „Přelet nad kukaččím hnízdem“ a „Amadeus“, držitele dvou Oscarů a tří Zlatých glóbů.

„Zřejmě nás čeká jiný a – jak je vidno – historický ročník. Budeme muset respektovat nutná omezení a doporučení. To znamená, že bude méně svobody, ale – v to pevně věřím – stejně hodně vřelosti a radosti ze setkání. Především záleží na účastnících, dodržování bezpečnostních opatření a řízení se pravidly, která zrovna tvoříme. Snad nám tyto prázdniny dovolí, abychom si to užili plnými doušky v obou Těšínech. Oba města se moc těší na příjezd účastníků našeho festivalu a spolu s námi připravují řádu atrakcí," vysvětluje ředitelka festivalu Jolanta Dygoś.

22. Filmová přehlídka Kino na hranici se bude konat od 21. do 26. srpna v Českém Těšíně a Cieszyně.