„Pro tento ročník se nám podařilo zajistit umělce jako všem dobře známí Buty, Kateřina Marie Tichá & Bandjeez, Tomáš Kočko & Orchestr, který vystoupí společně s Orchestrem Frýdek-Místek. Dále pak legendární Prouza nebo třeba nejlepší česká punk-rock´n´rollová kapela Degradace. To je jen zlomek toho co nás čeká na letošním Sweetsen Festu. Vstup na festival je stále zcela zdarma,“ komentuje letošní ročník ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Koncept festivalu Sweetsen Fest je od svého vzniku postaven na několika jednoduchých myšlenkách. Mezi účinkujícími jsou jen soubory a osobnosti s vazbou na Frýdek-Místek a všichni vystupující umělci se vzdávají nároku na honorář. Neméně důležitý je charitativní podtext festivalu, kdy diváci sice mají tradičně vstup zdarma, ale mohou přispět a také přispívají v samostatných finančních sbírkách pro místní humanitární organizace.

Sweetsen fest 2021 vynesl v charitativních sbírkách 72.717 Kč. Konkrétně pro ADRA Frýdek-Místek 34.143 Kč, Charitu Frýdek-Místek 18.230 Kč a Podané ruce 20.344 Kč. Od začátku sbírek a proměny akce v benefici dosáhla vybraná částka v souhrnu již 937.338 Kč. Pevně věříme, že tento rok překonáme magickou hranici 1 milion korun.

Čtyři festivalové dny, tady je přehled

Návštěvníci se můžou těšit na čtyři festivalové dny. Celý festival začne již tradičně ve čtvrtek 16. června a to na všech scénách. V hlavním areálu stadionu TJ Slezan bude program probíhat na třech scénách a to Sweetsen stage, Šapito stage a Stoun stage. Další scéna bude již tradičně v hospůdce U Arnošta. Nebude chybět ani divadelní večer, který proběhne v klubu D.N.A. v areálu ředitelství Slezanu vedle Faunaparku. Těšit se můžete na Dance arénu v parku Pod Zámkem ve Frýdku, kterou pro vás chystá místní taneční oddíl Funky Beat.

Následující festivalové dny pátek 17. června a sobota 18. června budou probíhat v areálu stadionu TJ Slezan a v hospůdce U Arnošta. V pátek se můžete těšit na již zmiňované Buty a Kateřinu Marii Tichnou & Bandjeez a dále pak třeba zahrají Pavel Býma & Matouš Rohovský, Positive, FE, Přátelé Dr. Melouna, Luxusní Garáž a mnoho dalších. Páteční electro Stoun stage bude ve znamení techno & house music.

Sobotní program odstartuje velmi speciální koncert Tomáš Kočko & Ochestr v doprovodu Symfonického orchestru Frýdek-Místek. Dále pak Degradace, Slepí Křováci, Dolls in the Factory, Downbelow, Acoustic Irish, Jirka Tomčala a mnoho dalších. Sobotní electro Stoun stage bude ve stylu drum and bass music.

V neděli 19. června budou probíhat ve Faunaparku diskuzní panely Sweettalks. Skvělé hosty a worshopy si pro vás připravila trojice Tomáš Chrobák, Radek Chrobák a Kateřina Frainšicová.

Po celou dobu konání festivalu bude v hlavním areálu stadionu TJ Slezan probíhat bohatý doprovodný program. Pro nejmenší návštěvníky jsou připravené dětské hry, skákací hrady, kolotoče, kreativní a taneční workshop a to vše zdarma stejně, tak jako vstup na celý festival a to díky podpoře Moravskoslezského kraje a statutárního města Frýdku-Místku.

K TÉMATU

Komu pomůže Sweetsen Fest v roce 2022?

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

veřejná sbírka ve čtvrtek 16. června 2022, areál stadionu TJ Slezan, Frýdek

Charita Frýdek-Místek

veřejná sbírka v pátek 17. června 2022, areál stadionu TJ Slezan, Frýdek

Podané ruce

veřejná sbírka v sobotu 18. června 2022, areál stadionu TJ Slezan, Frýdek

Strom života

veřejná sbírka od čtvrtku 16. června do soboty 18. června 2022, hudební hospůdka U Arnošta, Frýdek