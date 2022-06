To ve druhém červnovém týdnu řešilo doplnění vyhlášky o pořádání kulturních podniků a nočním klidu. Na jejím změní se podle mluvčí magistrátu Jany Musálkové Jeckelové neměnilo nic zásadního, jen byly přidány výjimky.

„Noční klid je ve všední dny stanoven od 22 hodin a v pátek a sobotu od jedné hodiny po půlnoci,“ upřesnila mluvčí. Výjimku v letošním roce získalo pět desítek akcí – hudební večery, série promítání Kino na cestách, letní zahradní koncerty, festivaly, koncerty či církevní Křížová cesta.

“Při schvalování nebyl shledán žádný termín či akce jako nevyhovující,” konstatovala mluvčí města. Pro první pololetí museli organizátoři žádat magistrát do konce ledna, pro druhé do konce dubna.

„V návrhu splňovali oznamovací povinnost a uváděli i požadovaný rozsah zkrácení doby nočního klidu,“ doplnila mluvčí města. Mezi nově schválenými akcemi je také Truck Fest v Panských Nových Dvorech (2. a 3. července), benefiční festival metalu Hellp Days na Olešné (19. až 21. srpna), koncert Prouzy a jejích hostů v Hospůdce u Arnošta (2. září) nebo oslava 100 let sboru dobrovolných hasičů v Chlebovicích (3. a 4. září).

„Snažíme se hlukové dopady co nejvíce eliminovat už vhodným umístěním festivalových pódií,“ říká Kamil Rudolf za organizační tým festivalu Sweetsen. Tato přehlídka regionální scény se z komorního večera pro hrstku přátel v roce 2004 proměnila v „megazáležitost” s deseti stagemi a stovkami vystupujících. Sweetsen smí končit ze čtvrtku na pátek o půlnoci, z pátku na sobotu i ze soboty na neděli vždy ve tři ráno, v neděli hodinu před půlnocí.

Sweetsen s nabitým programem

Kaczi, Prouza, Bad Jokers Dream, Mowdies, Asolute Deafers, K. M. Tichá & Bandjeez, Buty, Slepí křováci, Tomáš Kočko & Orchestr + Symfonický orchestr FM, Degradace, Downbelow, Jakub Tichý, The Yellow Socks, Moonshine, Kazachstán, Bandaband, Luxusní Garáž, Hrozen, Tykráso… I na tyto kapely se mohou těšit lidé na festivalu Sweetsen, jehož hlavní dějiště bude mezi stadionem TJ Slezan a halou Polárka. Další scény se objeví U Arnošta, v budově ředitelství Slezanu či areálu Faunaparku. Vystoupí taneční DJové, nebude chybět přehršel aktivit pro děti, taneční aréna, workshopy či konference. To vše od čtvrtku 16. do neděle 19. června.