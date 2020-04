Tipy deníku na dnešní večer

Balet venku

To je dnešní nabídka originálního projektu Národního divadla moravskoslezského "DIVADLO POD ROUŠKOU". Na svém youtube kanálu pro vás nachystali na dnešní večer soustu tance. Deset originálních choreografií, tančených v ostravských ulicích a k tomu ještě něco navíc. Pozdrav do Ostravy přiletí z Izraele od Itzika Galiliho, který si orginálně uvede své dílo O Balcão de Amor (součást večera s názvem All That Jazz, Rock, Blues).

Stačí dnes kouknout od 18:30 na:

