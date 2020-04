Na pionýru s Markem Slobodníkem

Vyrazte si na online výlet na pionýru! Čeká vás napínavé povídání i dosud nezveřejněné ukázky. To vše s Markem Slobodníkem naživo a přímo ve vašem obýváku. Na úvod vás čeká krátký film Velká cesta malých strojů z první velké expedice na pionýru od Tater až k Aralskému jezeru. Potom Marek povypráví o těch největších pikantnostech z této strastiplné cesty. V druhé části večera se podíváte na bonusové i ty nejlepší scény z nového filmu Afrikou na pionýru. Uvidíte například ve filmu nezveřejněnou epizodu o odjezdu z Bánské Bystřice a přesunu dodávkou do Itálie, čekání na loď v Salerně, plavbě nákladní lodí po středozemním moři, Izrael, motocrossových přejezdech v Sudánu i o mnoho víc. A také se těšte na to, že se kdykoliv v chatu můžete Marka zeptat na cokoli, co vás zajímá.

To vše od 20.30.



Jak se dostat do Moje kino LIVE se dozvíte na:

webových stránkách kina ART