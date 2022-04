Silvestr století? Ostravští Tři tygři bavili i znechutili Česko. Jak to vidí oni

Předposlední český akční hrdina a strážce svého Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert (Robin Ferro) a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák) se vydávají na dobrodružnou a strastiplnou cestu za nečekanou výhrou.

Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událostí, nečekaných odboček a akčních scén jim totiž stíží nejen Davidův osobitý pohled na svět, ale i mafiánský boss Král, taktéž toužící po miliónové výhře. Hlavní hrdinové však po cestě najdou víc, než sami čekali.

První filmový počin Tří tygrů bude žánrově specifická podívaná – nebude v něm samozřejmě chybět humor, který je pro partu z Divadla Mír charakteristický, ale také akční bojové scény, napětí nebo láska. „Natočit film jsme chtěli už ve chvíli, kdy se Divadlo Mír zakládalo, tedy před více než pěti lety. Není to tak, že jsme nejprve uspěli v divadle, pak v on-linu a najednou nás napadlo, že bychom mohli zkusit i film. Bylo to naopak. Od začátku jsme věděli, že do filmového světa chceme vkročit. To ostatní byly jednotlivé milníky na cestě k jednoznačně vytyčenému cíli,“ svěřil se zakladatel Tří tygrů, autor scénáře, herec a principál Divadla Mír Albert Čuba.

Film má pobavit i ty, kdo humor Tří tygrů dosud neznají

Ač jsou Tři Tygři známí především díky svým improvizačním kouskům, scénář k filmu byl pevně daný. „Na place se improvizovalo minimálně, pouze v jednotlivostech. V zásadě je film natočen přesně podle scénáře,“ dodal Čuba. Jelikož jsou Tygři už ze své podstaty takřka nerežírovatelní, rozhodli se svůj film svěřit do rukou režiséra a kamaráda Emila Křižky, se kterým Mír již dříve spolupracoval.

„Mám rád přestřelený, až černý humor, takže jsem se mezi Třemi tygry cítil jako doma. Práce s nimi je vždycky zábavná, ale nevyzpytatelná. Je těžké je krotit, což vlastně ani nebyl můj úkol. Soustředil jsem se hlavně na to, abych zúročil mé vizuální cítění a vypravěčské schopnosti,” vysvětlil režisér.

Ostrava-Praha vlakem za tři hodiny? Tak na to si ještě počkáme! Proč?

Humor ostravských Tří tygrů je sice specifický, film však slibuje pobavení i pro diváky, kteří je neznají z internetu ani z divadla.

„Bude se líbit všem, kdo se chce v kině zkrátka pobavit. Těm, komu se líbí Louis de Funés, filmy jako Šimon a Matouš, Tom a Jerry, Policajt z Beverly Hills a podobně. Zkrátka lidem, kteří rádi sledují šílené eskapády hlavních hrdinů, jenž směřují za svým cílem,“ zve do kin Albert Čuba. Vedle herců a hereček z Divadla Mír si ve snímku zahrálo také několik jejich kolegů nejen z ostravských divadel, diváci se však mohou těšit i na několik známých, zajímavých a patrně nečekaných tváří ve vedlejších rolích – Ivu Janžurovou, Jiřího Štěpničku, Tomáše Magnuska, Honzu Dědka, Milana Baroše, FattyPillow či dokonce Miroslava Kalouska.

Snímek se natáčel především na území Moravskoslezského a Zlínského kraje, vznikl v produkci Mír Production a Europeana Production a do kin jej uvede 26. května 2022 distribuční společnost Bontonfilm.